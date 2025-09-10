Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Pilna narada w BBN

W środę rano w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się pilna narada. Prezydent Karol Nawrocki informował wcześniej, że poprowadzi odprawę z udziałem premiera Donalda Tuska. "Bezpieczeństwo naszej Ojczyzny jest najwyższym priorytetem i wymaga ścisłego współdziałania" - przekazał w reakcji na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony

Przed godz. 8 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przekazało, że zakończyła się narada zwołana przez prezydenta.

Szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Marcin Przydacz przekazał: "Głównym źródłem informacji jest tutaj Wojsko Polskie. Na teren polskiej przestrzenni powietrznej przedarło się nawet do kilkunastu dronów. Jak wskazywał Szef MON, część z nich musiała zostać zestrzelona. Na pełny obraz sytuacji trzeba jeszcze poczekać. Prezydent nie ma informacji, aby ktokolwiek z naszych rodaków został ranny, czy też doszło do konkretnych zniszczeń".

Rosyjskie drony nad Polską. Pilna narada w BBN

"Od momentu wystąpienia naruszeń przestrzeni powietrznej RP pozostaję w stałym kontakcie z wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej i najważniejszymi dowódcami w Siłach Zbrojnych RP. Brałem udział w odprawie w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych" - oświadczył prezydent Nawrocki we wpisie na platformie X.

"Bezpieczeństwo naszej Ojczyzny jest najwyższym priorytetem i wymaga ścisłego współdziałania" - podkreślił Nawrocki.

ZOBACZ: Rosyjskie drony w Polsce. Policja odnalazła jedną z uszkodzonych maszyn

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

DORSZ przekazało, że "doszło do bezprecedensowego w skali" naruszenia polskiej przestrzeni przez obiekty typu dron. Jak podkreślono, "jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.

Rosyjskie drony nad Polską

Premier Donald Tusk informował nad ranem: "Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Jestem w stałym kontakcie z Prezydentem i Ministrem Obrony. Odebrałem bezpośredni meldunek od dowódcy operacyjnego".

"Poinformowałem Sekretarza Generalnego NATO o aktualnej sytuacji i działaniach, jakie podjęliśmy wobec obiektów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Jesteśmy w stałym kontakcie" - dodał Tusk na X.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że "samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom"; polskie władze są w stałym kontakcie z dowództwem NATO, a w celu poszukiwania zestrzelonych dronów aktywowane zostały Wojska Obrony Terytorialnej (WOT).

ZOBACZ: Rosyjskie drony nad Polską. Premier zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów

"Prosimy o zachowanie spokoju oraz przekazywanie tylko komunikatów wojska i służb państwowych. W przypadku natrafienia na fragmenty obiektów prosimy nie podchodzić do nich i poinformować policję" - zaapelował minister obrony.

Ze względów bezpieczeństwa cztery polskie lotniska: w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie zostały w nocy zamknięte. Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) podała, że stało się tak z powodu "nieplanowanej działalności militarnej mającej związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa".