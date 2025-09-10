Nadzwyczajne posiedzenie rządu. Tusk: Dramatyczna noc

- Zagrożenie zostało wyeliminowane dzięki zdecydowanej postawie dowódców, naszych żołnierzy, pilotów i także sojuszników - powiedział Donald Tusk przed nadzwyczajnym posiedzeniem Rady Ministrów, komentując naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Jak poinformował premier, nie odnotowano żadnych ofiar.

Noc z wtorku na środę Donald Tusk określił mianem "dramatycznej nocy na polskim niebie". - Dzisiaj w nocy doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej przez dużą liczbę rosyjskich dronów. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie zostały zestrzelone - powiedział premier.

Szef rządu poprosił szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesława Kukułę o przekazanie "słów uznania dla pilotów, którzy brali udział w tej akcji".

Rosyjskie drony przekroczyły granicę z Polską. Tusk: Prowokacja na dużą skalę

- Mamy do czynienia najprawdopodobniej z prowokacją na dużą skalę - przekazał Tusk, dodając że rząd pozostaje w stałym kontakcie z sojusznikami Polski.

Wskazał, że dzięki działaniom wojska "zagrożenie zostało wyeliminowane". - Nie odnotowaliśmy żadnych ofiar. Trwają poszukiwania szczątków zestrzelonych dronów. Powoli otwieramy lotniska - poinformował premier.

Szef rządu uściślił, że decyzja o czasowym zamknięciu portów lotniczych nie była spowodowana zagrożeniem ataku na nie, a działaniami operacyjnymi polskiego lotnictwa.

- Jest to pierwszy przypadek, kiedy doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów na terytorium państwa NATO - powiedział Tusk, dodając, że sojusznicy Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim traktują sytuację bardzo poważnie.

Wskazał, że od wielu godzin jest w stałym kontakcie z dowódcami i prezydentem. - Rozmawiamy i oceniamy skutki tych dramatycznych zdarzeń. Oceniamy także przyszłe potrzeby - ta sytuacja pokazuje jak bardzo istotne są nie tylko inwestycje, ale także pełna koordynacja działań - mówił.

Wkrótce więcej informacji.

Bezprecedensowy akt rosyjskiej agresji. Drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną

W nocy z wtorku na środę doszło do bezprecedensowego ataku Rosjan w Ukrainie. Bezzałogowce wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. "Poinformowałem Sekretarza Generalnego NATO o aktualnej sytuacji i działaniach, jakie podjęliśmy wobec obiektów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną" - poinformował Donald Tusk.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że mamy do czynienia z "aktem agresji, który stworzył zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli". Dodano, że część dronów została zestrzelona.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla województw: lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego. Apeluje się o informowanie służb w przypadku napotkania bezzałogowców i przekazania ich lokalizacji.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że co najmniej osiem rosyjskich dronów przekroczyło granicę ukraińsko-polską.