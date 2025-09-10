Lotnisko Chopina w Warszawie jest otwarte, ale loty zostały wstrzymane do odwołania. Decyzja ma związek z naruszeniem przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej. Pasażerowie proszeni są o śledzenie oficjalnych komunikatów państwowych oraz linii lotniczych.

W środę nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) poinformowała, że cztery polskie lotniska: Lotnisko Chopina w Warszawie, Warszawa-Modlin, Rzeszów-Jasionka oraz port w Lublinie zostały zamknięte w nocy z wtorku na środę z powodu "nieplanowanej działalności militarnej mającej związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa".

"Z powodu działania służb państwowych i wojska w celu zapewnienia bezpieczeństwa, przestrzeń powietrzna nad częścią kraju, w tym nad Lotniskiem Chopina, została czasowo zamknięta. Lotnisko pozostaje otwarte, ale aktualnie nie odbywają się operacje lotnicze" - przekazało lotnisko na portalu społecznościowym.

Jak dodano, pasażerowie proszeni są o śledzenie oficjalnych komunikatów państwowych oraz linii lotniczych.

Zgodnie z przepisami na warszawskim Lotnisku Chopina od godz. 23:30 do godz. 5:30 obowiązuje "core night", czyli zakaz startów i lądowań samolotów. Nie dotyczy to jednak lotów opóźnionych z przyczyn niezależnych od linii lotniczych, lotów medycznych i związanych z bezpieczeństwem państwa.

