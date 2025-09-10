W sieci pojawiło się nagranie z zestrzelenia rosyjskiego drona nad Polską. Według wstępnych informacji to zapis zdarzeń w Cześnikach.

Nagranie opublikował m.in. Jarosław Wolski na Facebooku.



"Piękne "Fox two" - jakiś AiM-9 poleciał do celu jak po sznurku. Ciekawe czy nasz F-16 czy F-35 holenderski - skomentował.

Rosyjski dron strącony na Polską. Jest nagranie

Nagranie wykonano w nocy, więc niewiele można na ten temat wywnioskować.

O dronie w Cześnikiach poinformowała dziś Prokuratura Okręgowa w Zamościu.

"Przedmiotowy obiekt najprawdopodobniej został zestrzelony po godz. 3:00 w rejonie miejscowości Cześniki-Niewirków. Ma to związek z działaniem polskiej obrony powietrznej w związku z atakiem Rosji na terytorium Ukrainy" - przekazali śledczy.

ZOBACZ: "Operacja trwała całą noc". Szczegółowe informacje od wojska

Z dotychczasowych ustaleń nie wynika, aby w wyniku przedmiotowego zdarzenia ktokolwiek został pokrzywdzony.

Wystosowano prośbę do obywateli o informowanie właściwych służb w przypadku ujawnieniu innych fragmentów drona.

Mniszków. Wrak trzeciego drona odnaleziony

Kolejny z dronów, które przekroczyły polską granicę, spadł w Mniszkowie w powiecie opoczyńskim (woj. łódzkie).

ZOBACZ: "Dyskutowaliśmy o uruchomieniu artykułu 4. NATO". Prezydent po spotkaniu w BBN

Informację o odkryciu obiektu podał serwis ePiotrkow.pl, dodając, że - według ustaleń - miało skończyć mu się paliwo. Reporter Polsat News Michał Stela nieoficjalnie przekazywał tę samą wiadomość.

Kolejne drony znalezione na terytorium Polski

Wcześniej Polsat News ustalił, że inny rosyjski dron uderzył w dom mieszkalny w miejscowości Wyryki (pow. włodawski) w woj. lubelskim.

W wyniku zdarzenia doszło do uszkodzenia dachu budynku oraz znajdującego się przy nim samochodu. Nikomu nic się nie stało - przekazał rozmowie polsatnews.pl podinsp. Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

ZOBACZ: "Celowe wtargnięcie". Źródło w NATO o dronach nad Polską

Jak informował Michał Stela, fragmenty dronów znaleziono także w Wyhalewie i Krzywowierzbie - obie miejscowości położone są na terenie powiatu parczewskiego w województwie lubelskim. Według reportera Polsat News mowa jednak nie o kolejnych uszkodzeniach budynków, ale o upadkach jakichś obiektów.