Artykuł 5. Traktatu Sojuszu Północnoatlantyckiego powinien zostać uruchomiony jak padną strzały - powiedział dziennikarzom Jarosław Kaczyński, wychodząc w środę z Sejmu. Prezes PiS skomentował wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń lotniczą.

Na początku dziennikarze prosili prezesa PiS o skomentowanie dzisiejszego wystąpienia Donalda Tuska w Sejmie. Jarosław Kaczyński, przekazał jednak, że nie zna pełnej treści przemówienia premiera, bo wiadomość o tym, że szef rządu udzieli informacji "przyszła, gdy był na cmentarzu".

Jarosław Kaczyński o ewentualnym udziale w RBN: Jeżeli mnie nie dopadł covid

- Mimo że szybko się zabrałem, to i tak nie zdążyłem - wyjaśnił. Dodał, że przekazano mu, iż szef rządu "zaniechał ataków na opozycję, co zdarza się rzadko".

Pytany, czy gdy otrzymał od prezydenta zaproszenie do udziału w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, odparł, że "jeżeli mnie nie dopadł covid, czego nie wykluczam, to wziąłby w nim udział".

ZOBACZ: Siedem dronów i pocisk niewiadomego pochodzenia. Nowe informacje wojska

Reporterka Polsat News Adamina Sajkowska zapytała, jakie środki bezpieczeństwa powinny zostać uruchomione w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony i manewry Zapad.

"Jak padną strzały". Prezes PiS o artykule 5. NATO

- Z jednej strony artykuł 4. NATO, a z drugiej weryfikacja tych wszystkich decyzji, które sprawiły, że nasz plan bardzo szybkiego rozwoju sił zbrojnych, radykalnie zredukowany. W 2024 r. nie będzie 4 proc. (PKB na zbrojenia – red.), nie mówiąc o 5 proc., a w takich okolicznościach te plany wydatków powinny być jeszcze zwiększane - stwierdził Jarosław Kaczyński.

ZOBACZ: Drony nad Polską. MSZ wzywa charge d'affaires Rosji

Na koniec Sajkowska dopytała o to, kiedy powinien został uruchomiony art. 5 NATO.

- Jak padną strzały - odparł prezes PiS.

Artykuł 4. i 5. Traktatu NATO

Artykuł 5. Traktatu NATO to klauzula stanowiąca, że zbrojny atak na jednego członka Sojuszu jest traktowany jak atak na wszystkich. W takiej sytuacji każde państwo NATO ma obowiązek udzielić pomocy stronie zaatakowanej. Powinnno podjąć działania jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej. Powinny one zostać podjęte niezwłocznie, indywidualnie i w porozumieniu z innymi członkami NATO.

Z kolei artykuł 4. Traktatu NATO stanowi, że strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek z nich.