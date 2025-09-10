Holenderski minister obrony Ruben Brekelmans poinformował o przekazaniu Polsce wsparcia wojskowego. To decyzja spowodowana rosyjskim atakiem dronów na Polskę. - Dzisiejszy dzień pokazał, że jest to ważniejsze niż kiedykolwiek dla wspólnego bezpieczeństwa – napisał w portalu X.

Szef holenderskiego resortu obrony Ruben Brekelmans poinformował w mediach społecznościowych, że władze w Amsterdamie zdecydowały o dostarczeniu do polski wielowarstwowej obrony powietrznej.

"Dzięki dwóm systemom Patriot, NASAMS, systemom zwalczania dronów i 300 żołnierzom, wdrożymy zaawansowane zdolności. Dzisiejszy dzień pokazał, że jest to ważniejsze niż kiedykolwiek dla wspólnego bezpieczeństwa" - czytamy w komunikacie.

Wdzięczność Holandii za podjęcie takiej decyzji wyraził minister obrony narodowej Władysław Kosiniak Kamysz.

- Holandia zawsze była godnym zaufania, lojalnym i niezwykle cenionym sojusznikiem Polski. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za ogromne wsparcie - stwierdził.

Rosyjskie drony nad Polską. 19 naruszeń przestrzeni powietrznej

Pierwsze naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony miało miejsce we wtorek o godz. 23:30, a ostatnie w środę o 6:30. W sumie zarejestrowano 19 dronów, a trzy lub cztery z nich zostały zestrzelone. Część nadleciała z Białorusi. Do tej pory znaleziono szczątki 16 bezzałogowców.

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował w Polsat News, że na wniosek Polski odbyły się konsultacje w ramach artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego, w związku z atakami rosyjskich dronów na terytorium Polski.

Artykuł 4. brzmi: "Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron".

Prezydent RP Karol Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Odbędzie się ona w czwartek o 17. Nawrocki poinformował też o kilkudziesięciominutowej rozmowie z Donaldem Trumpem. Chwilę po godzinie 20 na profilu społecznościowym Karola Nawrockiego pojawił się wpis podsumowujący rozmowę z amerykańskim przywódcą.

"Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z Prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło dziś w nocy" - napisał.

"Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami. Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą" - dodał.