- Wstępne dane wskazują, że incydent w Polsce był celowym wtargnięciem rosyjskich dronów - informuje Reuters, powołując się na źródła w NATO. Podkreślono, że "NATO nie traktuje wtargnięcia rosyjskich dronów na terytorium Polski jako ataku".

Reuters, cytując swoje źródło w NATO dodaje, że "wstępne przesłanki sugerują celowe wtargnięcie od sześciu do dziesięciu rosyjskich dronów".

Drony nad Polską. Źródło w NATO: To było celowe wtargnięcie

- To był pierwszy raz, kiedy samoloty NATO zaangażowały się (zestrzeliły - red.) w potencjalne zagrożenia dla przestrzeni powietrznej Sojuszu - powiedziało źródło, dodając, że "systemy obrony powietrznej Patriot NATO w regionie wykryły drony za pomocą radarów, ale ich nie zaatakowały".

Według źródła, w nocnej operacji uczestniczyły polskie myśliwce F-16, holenderskie F-35, włoskie samoloty rozpoznawcze AWACS oraz samoloty tankujące w powietrzu, obsługiwane wspólnie przez NATO.

Reakcję Sojuszu na drony Rada Północnoatlantycka ma omówić w środę.

Rosyjskie drony nad Polską. Wojsko zestrzeliło kilka obiektów

Tuż przed godz. 8 DORSZ poinformowało, że operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się. Szef Sztabu Generalnego WP Wiesław Kukuła po godz. 4 przekazał na X, że operacja jest w toku i poprosił o cierpliwość w zakresie informowania.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz zaapelował z kolei o poleganie na komunikatach Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i bycie wyczulonym na dezinformację.

Z kolei Komendant Główny Policji ogłosił alarm dla jednostek garnizonów podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. Lubelska policja podała też, że w Lublinie trwa sztab kryzysowy po tym, jak w Czosnówce w powiecie bialskim odnaleziono uszkodzonego drona. Dron uszkodził też dach budynku mieszkalnego w Wyrykach w woj. lubelskim.

Wideo: Cześniki. Odnaleziono fragmenty drugiego drona. Został zestrzelony

W środę ok. godz. 8.30 rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów, które zwołał premier Donald Tusk. W posiedzeniu uczestniczą dowódcy wojskowi. - Sytuacja jest poważna, jesteśmy gotowi, aby odeprzeć tego typu prowokacje i ataki - przekazał szef rządu.



Dodał, że doszło do dwóch spotkań w nocy z prezydentem Karolem Nawrockim. - Kolejne było o godz. 6.30 - poinformował.