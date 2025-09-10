"Trwa rozmowa Nawrocki - Trump". Szef kancelarii prezydenta potwierdza

Szef Kancelarii Prezydenta RP przekazał, że trwa rozmowa między prezydentem Karolem Nawrockim a prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Zbigniew Bogucki podkreślił, że w kontekście wczorajszych i dzisiejszych wydarzeń "można powiedzieć, jak ważna była ta wizyta (Karola Nawrockiego w Białym Domu - red.)".

Chociaż Bogucki zaznaczył, że nie zna treści trwającej rozmowy między Nawrockim a Trumpem, to może przekazać, że prezydent zamierza "przede wszystkim opisać tę sytuację" oraz podkreślić, że "jako sojusz musimy działać razem".

Wkrótce więcej informacji...