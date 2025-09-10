"Trwa rozmowa Nawrocki - Trump". Szef kancelarii prezydenta potwierdza

Polska
"Trwa rozmowa Nawrocki - Trump". Szef kancelarii prezydenta potwierdza

Trwa rozmowa Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem - przekazał szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki w programie "Gość Wydarzeń".

Szef Kancelarii Prezydenta RP przekazał, że trwa rozmowa między prezydentem Karolem Nawrockim a prezydentem USA Donaldem Trumpem.

 

Zbigniew Bogucki podkreślił, że w kontekście wczorajszych i dzisiejszych wydarzeń "można powiedzieć, jak ważna była ta wizyta (Karola Nawrockiego w Białym Domu - red.)". 

 

Chociaż Bogucki zaznaczył, że nie zna treści trwającej rozmowy między Nawrockim a Trumpem, to może przekazać, że prezydent zamierza "przede wszystkim opisać tę sytuację" oraz podkreślić, że "jako sojusz musimy działać razem".

 

 

 

Wkrótce więcej informacji...

WIDEO: Rekordowe kolejki do lekarzy. Posłanka podała najnowsze dane
Monika Bortnowska / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GOŚĆ WYDARZEŃPOLSKAZBIGNIEW BOGUCKI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 