Alert gotowości dla służb. Szef MON przerywa wizytę i wraca do kraju

Polska
Alert gotowości dla służb. Szef MON przerywa wizytę i wraca do kraju
PAP/Rafał Guz
Władysław Kosiniak-Kamysz wraca do kraju

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i uruchomieniem naziemnych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych wprowadzono skrócony czas stawiennictwa dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W stan gotowości postawiona została również policja oraz straż pożarna. W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej szef MON przerywa wizytę w Wielkiej Brytanii i wraca do kraju.,

W związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wraca do kraju z wizyty w Londynie, gdzie miał wziąć udział w spotkaniu ministrów obrony z Grupy E5 - przekazał resort.

 

Szef MON przebywa w Londynie, gdzie miał wziąć udział w spotkaniu ministrów obrony z Grupy E5.

Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Służby w gotowości, szef MON wraca do kraju

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i uruchomieniem naziemnych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych wprowadzono skrócony czas stawiennictwa dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

Żołnierze WOT mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w jednostkach: do sześciu godzin w województwach: podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim, do 12 godzin w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim.

 

WOT apeluje, by w przypadku natrafienia na fragmenty obiektów nie podchodzić do nich i poinformować policję.

 

Wkrótce więcej informacji.

WIDEO: Atak Rosji na przesmyk suwalski? "Wszystko jest możliwe"
Paulina Godlewska / polsatnews.pl
Czytaj więcej
POLSKA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 