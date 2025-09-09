"Nadawanie na polski rząd w czasie zagranicznych wizyt jest niestosowne" - stwierdził premier Donald Tusk w reakcji na słowa Karola Nawrockiego. Prezydent w trakcie pobytu w Helsinkach, skrytykował słowa szefa polskiego rządu o Donaldzie Trumpie.

Podczas wtorkowej wizyty w Helsinkach prezydent Karol Nawrocki został poproszony o skomentowanie słów Donalda Tuska, który niedawno powiedział, że "nie żałuje żadnych słów, które w życiu wypowiedział".

Premier skomentował w ten sposób swoją wypowiedź sprzed kilku miesięcy, w której nazwał amerykańskiego przywódcę Donalda Trumpa rosyjskim agentem.

"To niestosowne". Tusk reaguje na słowa Nawrockiego

Odpowiadając na to pytanie, Nawrocki powiedział, że według niego postawa Tuska może zaszkodzić Polsce. Przypomniał również, że od początku swojej prezydentury stara się zacieśniać relacje ze Stanami Zjednoczonymi.

- Tego typu rzecz nie powinna się wydarzyć, uznaję to za nieprzezorne zachowanie polskiego polityka szkodzące Polsce, ale szczęśliwie w Polsce i USA jest rodzaj konsensusu, w którym to prezydent Polski reprezentuje Polskę w USA, a ja zrobię wszystko i robię wszystko, żeby zadbać o nasze dobre relacje - powiedział Nawrocki.

Ta wypowiedź nie spodobała się szefowi polskiego rządu, który za pośrednictwem mediów społecznościowych postanowił uderzyć w Nawrockiego. Premier wskazał, że jego zachowanie może "szkodzić ojczyźnie".

"Nadawanie na Polski rząd w czasie zagranicznych wizyt jest niestosowne. I szkodzi Ojczyźnie. Prawda, panie prezydencie?" - napisał Donald Tusk.

Nadawanie na Polski rząd w czasie zagranicznych wizyt jest niestosowne. I szkodzi Ojczyźnie. Prawda, panie prezydencie? — Donald Tusk (@donaldtusk) September 9, 2025

Na wpis Tuska zareagował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. "Obrażanie Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa było karygodne. Brak refleksji i przeprosin źle świadczy o Pańskiej odpowiedzialności za słowa. Prawda, Panie Premierze?" - napisał.

Głos w sprawie zabrał również poseł Konfederacji Konrad Berkowicz. "A kto w 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023 roku robił pielgrzymki do Brukseli i skarżył się na Polskę? Kto wymyślał o jakiś strefach wolnych od LGBT? Kto namawiał członków komisji europejskiej, by blokowali środki dla Polski? Za czyją namową TSUE wydawał polityczne wyroki?" - napisał.

Wpis szefa rządu skomentował także poseł PiS Michał Woś. "Facet, groziłeś Polsce sankcjami za blokowanie przymusowej relokacji migrantów. Masz czelność zarzucać komukolwiek szkodzenie Ojczyźnie?" - stwierdził.