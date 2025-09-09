- Niech nasz protest będzie jasnym sygnałem dla rządzących. Nie damy się oszukać, będziemy walczyć aż do skutku - skandowali pracownicy Służby Więziennej pod Kancelarią Premiera i resortem sprawiedliwości. Domagali się oni m.in. podwyżki płac i dodatków mieszkaniowych.

Władze NSZZ "Solidarność" Służby Więziennej poinformowały, że zaplanowany na wtorek protest więzienników ma odbyć się, w związku z "brakiem działań rządu w zakresie wprowadzenia ustawy modernizacyjnej dla SW i świadczenia mieszkalnego".

Protest odbył się, mimo że rząd opublikował - na kilka dni przed zapowiadaną manifestacją - projekt, mający zapewnić dodatek mieszkaniowy funkcjonariuszom SW.

Manifestacja Służby Więziennej. "Nie damy się oszukać"

Manifestacja rozpoczęła się w południe przed gmachem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, po czym jej uczestnicy wyruszyli pod siedzibę Ministerstwa Sprawiedliwości. Tam protestujący wypomnieli szefowi resortu Waldemarowi Żurkowi, że ten nie reagował na ich wcześniejsze prośby o spotkanie.

- Pan minister sprawiedliwości nie reagował na nasze petycje i prośby o spotkanie. Być może nie zdążył jeszcze dostrzec, że w jego resorcie funkcjonuje formacja licząca 30 tysięcy funkcjonariuszy. Niech nasz protest będzie jasnym sygnałem dla rządzących. Nie damy się oszukać, będziemy walczyć aż do skutku - oświadczył Andrzej Mazurek, major Służby Więziennej.

Po tym, gdy manifestacja wyruszyła w stronę Sejmu, w siedzibie MS delegację protestujących przyjął minister Waldemar Żurek, wiceminister Maria Ejchart - zajmującą się w resorcie więziennictwem - oraz dyrektor generalna SW, płk Renata Niziołek.

"Minister zapewnił, że intencją rządu jest przekazanie ustawy o świadczeniach mieszkaniowych do Sejmu RP w najbliższych tygodniach" - czytamy w komunikacie resortu na platformie X.

"Potwierdził, że priorytetem niezmiennie jest projekt ustawy o świadczeniach mieszkaniowych, który znajduje się już w pracach Rady Ministrów" - podkreślono.

"Naszym celem jest, aby ustawa jak najszybciej i skutecznie przeszła proces legislacyjny i trafiła na biurko Prezydenta RP" - zaznaczyło MS. "Założenia świadczenia mieszkaniowego nie budzą zastrzeżeń, a strony umówiły się na dalszy dialog. Doceniamy trud i poświęcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej - ich potrzeby traktujemy z najwyższą powagą" - zapewnił resort.

Szef "Solidarności" zachęca do dalszych protestów

Pod Sejmem zabrał głos przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda, który nawoływał, żeby nie czekać na decyzje rządowe, lecz aktywnie protestować i walczyć o lepsze warunki pracy oraz wynagrodzenia.

- Czas białego dialogu się skończył - oświadczył. - To jest początek a nie koniec. Tej władzy trzeba wszystko wytargać z gardła, oni sami z siebie nic nie dają. Najlepszym przykładem jest to, że pół roku nic nie robili, a dzień przed demonstracją proponują wam spotkanie. Tylko po to, żebyście nie pojawili się dzisiaj w Warszawie na demonstracji - powiedział Duda.

Zadeklarował wsparcie NSZZ "Solidarność" dla wszystkich pracowników, wskazując na potrzebę solidarności różnych branż w walce o wspólne cele.

Zarzewiem konfliktu między ministerstwem sprawiedliwości a związkowcami był brak realizacji wspólnego porozumienia ze stroną związkową, na podstawie którego wypracowana została nowelizacja ustawy o SW wprowadzająca dodatek mieszkaniowy dla funkcjonariuszy oraz założenia programu modernizacji SW na lata 2026-2029, w którym uwzględniono m.in. wzrost uposażeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych SW.

Według komunikatu MS z 5 września projekt ustawy, na który czekali więziennicy, zakładający wprowadzenie dodatku mieszkaniowego, został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zgodnie z porozumieniem Ministerstwa Sprawiedliwości ze związkami zawodowymi Służby Więziennej podpisanym w dniu 13 marca br., projekt zakłada wprowadzenie tzw. świadczenia mieszkaniowego w wysokości od 900 do 1800 złotych, którego wysokość będzie uzależniona od miejscowości pełnienia służby.