- Prostackie teksty prostackiego polityka - powiedział w programie "Debata Gozdyry" Bartosz Arłukowicz. Tak wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej zareagował na słowa Adama Bielana, który nazwał go jednym z "tuskoidów".

Europoseł PiS Adam Bielan znalazł się w sztabie delegacji prezydenta Karola Nawrockiego podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych. Stwierdził wtedy, że premier Donald Tusk jest "persona non grata" dla administracji Donalda Trumpa.

Bielan o Arłukowiczu: Jeden z tuskoidów

Później media donosiły, że Bielan miał zabiegać o zamknięcie drzwi do Białego Domu przed premierem Tuskiem i szefem MSZ Radosławem Sikorskim. - To są zarzuty absurdalne - odparł Bielan w poniedziałkowym "Graffiti".

Dodał, że płyną one "ze strony takich 'tuskoidów', czyli zaciekłych, zakutych łbów typu Arłukowicz, zwolenników Tuska, którzy pójdą za nim w ogień i są w stanie powiedzieć w mediach dowolną bzdurę i się tego nie wstydzą".

Na słowa o "zakutych łbach" i o "tuskoidzie" odpowiedział w "Debacie Gozdyry" Bartosz Arłukowicz.

- Proszę mnie w tak przemiły wieczór, jak dzisiaj, nie zmuszać do komentowania prostackich tekstów prostackiego polityka - odparł.

- Uważam, że prezydent Nawrocki w pierwszej fazie swojej prezydentury jest pewnie jeszcze tym wszystkim oszołomiony i korzysta z usług każdego, kto jest mu w stanie w jakikolwiek sposób pomóc. Jestem zaś przekonany, że zorientuje się prędzej niż później, że jeśli będzie otaczał się tego typu postaciami jak Bielan, Bogucki, Andruszkiewicz, to daleko w dużej polityce nie zajedzie - przekazał Arłukowicz.

WIDEO: "Prostackie teksty prostackiego polityka". Arłukowicz reaguje na słowa Bielana

Bartosz Arłukowicz: Jego miejsce jest przed obliczem prokuratora

Ocenił, że Bielan będzie musiał zająć się innymi sprawami jako poseł do Parlamentu Europejskiego, bo "przyszłość przed nim jest nie najłatwiejsza".

ZOBACZ: "Trzymać się jak najdalej". Jan Krzysztof Bielecki z radą dla prezydenta, wskazał na europosła

- Będę trzymał kciuki, żeby europoseł otrzymał we właściwej sprawie akt oskarżenia. Do tego pewnie jest jeszcze trochę czasu, ale myślę, że jego miejsce jest przed obliczem prokuratora. (...) Mam nadzieję, że minister sprawiedliwości dokona pełnych rozliczeń i doprowadzi do tego, żeby ci, którzy kradli, znaleźli się przed obliczem wymiaru sprawiedliwości - dodał Arłukowicz.