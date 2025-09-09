Prezydent Nawrocki mówił o Ukrainie i NATO. Kijów reaguje

Ukraińska dyplomacja wydała oświadczenie po słowach Karola Nawrockiego dotyczących aspiracji euroatlantyckich Kijowa. W wywiadzie z litewską telewizją i radiem LRT prezydent Polski ocenił, że dyskusja o akcesji do NATO jest przedwczesna. "Członkostwo Ukrainy jest gwarancją bezpieczeństwa nie tylko dla Ukrainy, ale i dla całej Europy i Wspólnoty Euroatlantyckiej" - odpowiedział ukraiński resort.

Do kwestii członkostwa Ukrainy w NATO i UE odniósł się w poniedziałek podczas wizyty w Wilnie prezydent RP Karol Nawrocki. Szef państwa ocenił w rozmowie z litewską telewizją i radiem LRT, że dyskusja o akcesji Ukrainy do NATO i UE jest przedwczesna ze względu na trwającą wojnę z Rosją i długotrwałość procesów integracji.

"Oczywiście uważam, że Ukraina w przyszłości powinna stać się częścią cywilizacji zachodniej czy łacińskiej" - zaznaczył Karol Nawrocki.

Reakcja Kijowa. Ukraińskie MSZ odpowiada na słowa Karola Nawrockiego

W reakcji na słowa polskiego prezydenta ukraińska dyplomacja opublikowała we wtorek komunikat.

"Członkostwo Ukrainy w tych sojuszach jest gwarancją bezpieczeństwa nie tylko dla Ukrainy, ale i dla całej Europy i Wspólnoty Euroatlantyckiej. To nie przesada, ale współczesne realia" - argumentuje ukraińskie MSZ, podkreślając, że kraje uczestniczące w formacie "koalicji chętnych" zgodziły się co do tego, że członkostwo w UE jest jedną z gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa.

Według oświadczenia ministerstwa, dyskusje na temat przyszłego członkostwa Ukrainy w NATO i UE nie są przedwczesne, ale strategicznie konieczne w kontekście trwającej rosyjskiej agresji.

"Wysoko cenimy demonstrowane przez Polskę od 2022 r. przywództwo we wspieraniu Ukrainy, zwłaszcza w sferze pomocy wojskowej, a także zabezpieczania efektywnej pracy hubu logistycznego dla pomocy międzynarodowej, jaka trafia na Ukrainę. (Doceniamy) również gościnność (okazaną) milionom ukraińskich obywateli" - napisano w oświadczeniu MSZ w Kijowie.

Wizyty prezydenta. Karol Nawrocki na Litwie i w Finlandii

Karol Nawrocki w poniedziałek odbył wizytę na Litwie, gdzie spotkał się z prezydentem tego kraju Gitanasem Nausedą. - Jesteśmy dzisiaj u naszego sprawdzonego sojusznika w Unii Europejskiej i w NATO. Stąd też jedna z moich pierwszych wizyt zagranicznych odbywa się właśnie w Wilnie - mówił polski prezydent.

We wtorek Nawrocki udał się do Finlandii, gdzie rozmawiał z prezydentem Alexsandrem Stubbem. - Polacy i Finowie są sojusznikami, rozumieją tzw. rosyjską duszę i nie ufają intencjom Władimira Putina - mówił w Helsinkach.