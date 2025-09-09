- Mówiąc, że wszystkie rządy chciały obecności amerykańskich żołnierzy po prostu kłamiesz - w takich słowach poseł Marek Jakubik zwrócił się do Adama Szłapki. Wcześniej rzecznik rządu zaprezentował jedną z wypowiedzi parlamentarzysty, którą określił "czysto rosyjską dezinformacją".

W trakcie konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Adam Szłapka prezentował przykłady informacji i wypowiedzi, które określone zostały jako "dezinformacja". Na jednym ze slajdów widoczna była wypowiedź Marka Jakubiaka.

Poseł "Wolnych Republikanów" na antenie Telewizji Republika komentował kwestię obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce.

- Marzeniem rządu jest, aby wojska amerykańskie z Polski się wyprowadziły. Dlatego, że dzisiaj w strukturze europejskiej powstaje nowy organizm, taki niemiecko-francusko-europejski i on nie przewiduje tam Stanów Zjednoczonych. Oni mówią o tym, że NATO jest najważniejsze (…) tylko tyle, że wojska amerykańskie będą tu im przeszkadzały - miał stwierdzić Jakubiak.

Adam Szłapka o "rosyjskiej dezinformacji" w słowach Marka Jakubiaka

- Tu też jest logo Telewizji Republika, ale tym razem nie o waszą dezinformację chodzi, tylko o jednego z mniej znanych posłów pana Marka Jakubiaka, który napisał, że marzeniem polskiego rządu jest, żeby żołnierze amerykańscy nie stacjonowali na polskiej ziemi, co jest absolutnym kłamstwem i dezinformacją, taką czysto rosyjską - stwierdził rzecznik rządu.

Kontynuując, Adam Szłapka podkreślił, że "wszystkie rządu, od samego początku, zabiegały o to, żeby żołnierze amerykańscy stacjonowali na terytorium Polski".

- W takich sprawach, absolutnie oburzające jest to, że ktoś jest w stanie się tak wpisać w czysto rosyjską narrację (…) Ta dezinformacja jest po prostu antypolska i będziemy takie przykłady zwalczać - zapowiedział.

Marek Jakubiak odpowiada rzecznikowi rządu. "Ty to pojmujesz, chłopie?"

Na słowa rzecznika rządu odpowiedział sam zainteresowany. Na swoim kanale Youtube udostępnił film, w którym zaprezentował fragment konferencji, oryginalny materiał z Telewizji Republika, a także autorski komentarz.

- Tytułem riposty muszę powiedzieć, że ten bardzo znany poseł Szłapka, który idąc ulicą pewnie nie byłby rozpoznany przez nikogo, zarzuca mi jakąś rosyjską narrację. Trzeba mieć nie po kolei w głowie, żeby coś takiego wymyślić - rozpoczął poseł.

- Przyznaję, że moim marzeniem jest, Szłapka słuchaj, żeby w Polsce nie stacjonowały żadne obce wojska. Moim marzeniem jest, wielka Polska, która ma armię, która sama ją obroni. Czy ty po pojmujesz, chłopie? A teraz pokażę wam, na czym polega manipulacja. Jak ta cała fabryka, tej nienawiści, szczucia ludzi na ludzi, jak ona działa - dodał.

Następnie wyświetlony została kilkuminutowa wypowiedź Jakubiaka ze wspomnianego programu. Oprócz fragment cytowanego na konferencji prasowej padły tam także słowa dotyczące m.in. projektu CPK, który miał być wykorzystywany przez wojska sojusznicze do szybkiego przerzutu na wschodnią flankę.

Jednocześnie parlamentarzysta Wolnych Republikanów stwierdził także, że Stany Zjednoczone nie zamierzają wycofywać się z Polski, a ograniczenia mogą dotyczyć bazy w Ramstein.

- Mam wrażenie, że Amerykanie doskonale zdają sobie sprawę z tego z kim się zadają, doskonale wiedzą, jakie efekty polityczne mogą mieć takie ruchy, gdzie wojska amerykańskie wycofują się z terenów Niemiec. A wojska, które są w Polsce będą większe, być może, z tej bazy (Ramstein - red.) przejdzie część wojsk tutaj - podkreślił.

Po tym fragmencie ponownie nastąpił komentarz autorski Marka Jakubiaka, który zarzucił rzecznikowi rządu manipulowanie, a wręcz kłamstwo.

- Mówiąc, że wszystkie rządy chciały obecności amerykańskich żołnierzy po prostu kłamiesz, dlatego, że pierwszy rząd Tuska nie chciał bazy w Redzikowie i tak naprawdę wyrzucał Amerykanów stąd. Były ich śladowe ilości. Nie było baz stałych, dlatego, że wy nie chcieliście i tyle gadania - podsumował.