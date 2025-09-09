Piotr Zgorzelski w programie "Gość Wydarzeń"

We wtorkowym wydaniu programu "Gościu Wydarzeń" Bogdan Rymanowski porozmawia z przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe–Trzecia Droga Piotrem Zgorzelskim. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsacie News, Wydarzeniach24 oraz na polsatnews.pl i interia.pl.

Drugim gościem w programie będzie były prezes Orlenu, europoseł PiS Daniel Obajtek.

 

