Piotr Zgorzelski w programie "Gość Wydarzeń"

Piotr Zgorzelski w "Gościu Wydarzeń"
We wtorkowym wydaniu programu "Gościu Wydarzeń" Bogdan Rymanowski porozmawia z przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe–Trzecia Droga Piotrem Zgorzelskim. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsacie News, Wydarzeniach24 oraz na polsatnews.pl i interia.pl.
Drugim gościem w programie będzie były prezes Orlenu, europoseł PiS Daniel Obajtek.
