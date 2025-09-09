- Dzisiaj wszystko jest realne, niczego nie można wykluczyć - ocenił w programie "Gość Wydarzeń" Piotr Zgorzelski pytany o doniesienia o planach ataku Rosji na przesmyk suwalski. Wicemarszałek Sejmu przypomniał, że "nie ma dnia, żeby nie było prowokacji rosyjskiej".

Były oficer brytyjskiego wywiadu wojskowego Philip Ingram ostrzegł, że Władimir Putin przygotowuje się do próby zajęcia przesmyku suwalskiego.

O sprawę pytany był w programie "Gość Wydarzeń" Piotr Zgorzelski, który przyznał, że nie można bagatelizować tego typu informacji.

Atak na przesmyk suwalski. "Wszystko jest możliwe"

- Dzisiaj Wszystko jest realne. Dzisiaj niczego nie można wykluczyć. Widzimy, że nie ma dnia, żeby nie było prowokacji rosyjskiej (...). Armia białoruska jest podporządkowana armii rosyjskiej. Liczy 63 tys. żołnierzy plus 350 tys. rezerwistów - stwierdził wicemarszałek Sejmu.

WIDEO: Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski o zagrożeniu rosyjskim

Wspomniał, że na rosyjsko-białoruskie ćwiczenia właściwie zareagowała Polska i całe NATO.

- Bardzo dobrze, że na wschodniej flance NATO znajdują się amerykańscy żołnierze. Bo to jest jedyna skuteczna gwarancja (bezpieczeństwa - red.) - wyjaśnił polityk PSL.

Zamknięcie granicy z Białorusią. "Gra strategiczna"

Rymanowski zapytał, czemu rząd zdecydował się na całkowite zamknięcie granicy polsko-białoruskiej. Poprosił Zgorzelskiego o doprecyzowanie, czy jest to "demonstracja" czy "realne zagrożenie".

- Demonstracja, to także jest element gry strategicznej, która powinna być wpisana w hybrydową przeciwko Białorusi - powiedział wicemarszałek Sejmu.

- Pamiętajmy, że dla Aleksandra Łukaszenki i dla Białorusi Polska jest bardziej wyimaginowanym, ale jednak, śmiertelnym wrogiem - wyjaśnił Zgorzelski.

- On (Łukaszenka - red.) ma obsesje na punkcie Polaków. Tą obsesją dzieli się ze swoimi współobywatelami (...) i zamiast budować przyjazne relacje stosuje nieadekwatną retorykę - dodał.