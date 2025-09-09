"Niemądre weto prezydenta". Rząd przyjął projekt ustawy

- Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy dla Ukraińców - przekazał na konferencji prasowej szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wyjaśnił, że jest to odpowiedź na "nieuzasadnione i niemądre weto prezydenta Karola Nawrockiego" sprzed dwóch tygodni. Na konferencji pojawił się też minister energii Miłosz Motyka, który zapewnił, że ceny energii pod koniec roku nie wzrosną.

- W tej ustawie wychodzimy z dwoma filarami propozycji: pierwsza kwestia to kompleksowe uregulowanie kwestii świadczeń dla wszystkich cudzoziemców, którzy tutaj w Polsce pozostają (...) z całościowymi rozwiązaniami dotyczącymi wszystkich świadczeń wypłacanych cudzoziemcom legalnie pozostającym w Polsce, niezależnie od ich narodowości - powiedział we wtorek Marcin Kierwiński na konferencji prasowej po zakończeniu posiedzenia rządu.

ZOBACZ: Ukraińcy reagują na weto Karola Nawrockiego. "Symptom groźnej choroby"

Podkreślił, że zgodnie z nowym projektem, otrzymanie świadczenia "800 plus" przez cudzoziemców, będzie zależało od ich aktywności zawodowej i opłacania przez nich składek ZUS-owskich.

Rząd przewidział jednak pewien wyjątek od tej reguły. Chodzi o rodziców i opiekunów zajmujących się niepełnosprawnymi dziećmi.

Świadczenia dla obcokrajowców. Nowy projekt rządu

- Wyłączone z tej kwestii będą osoby, które wychowują dzieci z niepełnosprawnością, ale po uzyskaniu stosownego zaświadczenia z polskich instytucji - wyjaśnił minister spraw wewnętrznych i administracji.

Przepisy mają dotyczyć wszystkich obcokrajowców, którzy legalnie przebywają na terytorium Polski.

ZOBACZ: Głośne weto prezydenta. Minister nie odpuszcza

- Druga kwestia, to przedłużenie legalnego pobytu uchodźców wojennych w Polsce do 4.03.26 r. w tym dostępu do rynku pracy, edukacji szkolnictwa wyższego, czyli tak naprawdę umożliwienie tym osobom, które są w Polsce, legalnie pracują, pracują na polskie PKB, aby dalej mogły to wykonywać - wyjaśnił szef resortu spraw wewnętrznych.

- Ten projekt uszczelnia takie kwestie jak świadczenia mogą być przyznawane tylko osobom posiadających pesel. To było we wcześniejszej ustawie, którą, nie wiadomo czemu, zawetował pan prezydent. Regulujemy kwestie małego ruchu granicznego, które zastaliśmy po naszych poprzednikach. Zdarzały się sytuacje, że po oświadczeniach mogły przyjeżdżać tylko osoby z małego ruchu granicznego podsumował Kierwiński.

Motyka: Ceny energii pod koniec roku nie wzrosną

Na spotkaniu z dziennikarzami pojawił się też minister energii Miłosz Motyka. Plityk zapewnił, że zapewnił, że ceny energii pod koniec tego roku nie wzrosną.

- Działamy zdecydowanie, przyjęliśmy dzisiaj projekt ustawy, który gwarantuje, że te ceny energii w ostatnim kwartale tego roku pozostaną na niezmiennym poziomie 500 złotych za megawatogodzinę - powiedział polityk PSL.

ZOBACZ: Niższe ceny prądu. Minister energii Miłosz Motyka złożył obietnicę

- W projekcie ustawy znalazły się także także bonie ciepłowniczym, który będzie niwelował ryzyka związane z tym, że część osób korzystająca z ciepła systemowego mogła być narażona na lokalne podwyżki cen. W ten sposób wprowadzamy bon ciepłowniczy w dwóch transzach, który będzie wypłacany w roku 2026, będzie zależny od dochodu - wyjaśnił minister.