Minister zdrowia Szwecji zemdlała na konferencji prasowej
Niepokojące sceny na konferencji prasowej w Szwecji. Nowa minister zdrowia tego kraju, Elisabet Lann zasłabła podczas spotkania z dziennikarzami w pierwszym dniu swojego urzędowania. - To może się zdarzyć, gdy spadnie poziom cukru we krwi - tłumaczyła później.
Incydent miał miejsce we wtorek, gdy nowa minister zdrowia Szwecji Elisabet Lann, została przedstawiona dziennikarzom przez szwedzkiego premiera Ulfa Kristerssona. Konferencja prasowa odbywała się z okazji nowego roku parlamentarnego 2025-2026.
ZOBACZ: Szwecja walczy z rosyjską flotą cieni. Zaostrzają kontrole na Bałtyku
Wydarzenie transmitowały szwedzkie telewizje.
Szwedzka minister zdrowia zemdlała na konferencji
- Szwedzka opieka zdrowotna jest wysokiej jakości; głównym problemem jest długi czas oczekiwania. Musimy przejść na sprawiedliwą opiekę zdrowotną. Oczywiste jest, że musimy wzmocnić kontrolę rządu - mówiła polityk na chwilę przed zasłabnięciem.
ZOBACZ: Szwecja zbroi się w Polsce. Miliardowy kontrakt
- To niegodne państwa opiekuńczego, że tak wiele osób czeka na opiekę zdrowotną - dodała.
Później głos zabrał inny szwedzki polityk. W trakcie jego przemówienia minister pochyliła się w kierunku mównicy, a po chwili runęła z całą instalacją na ziemię. Z pomocą pospieszyli jej inni uczestnicy konferencji.
Z powodu incydentu, spotkanie z dziennikarzami zostało przerwane.
Lann o swojej niedyspozycji. "To może się zdarzyć przez cukier"
- To może się zdarzyć, gdy spadnie poziom cukru we krwi- wyjaśniła chwilę po incydencie Elisabet Lann. Z informacji medialnych wynika, że upadek nie nadwyrężył jej zdrowia.
Lann, do niedawna radna miejska w Göteborgu, została ogłoszona we wtorek ministrem zdrowia po tym, jak jej poprzednik, Acko Ankarberg Johansson, niespodziewanie zrezygnował dzień wcześniej ze stanowiska szefa szwedzkiego resortu zdrowia.Czytaj więcej