Niepokojące sceny na konferencji prasowej w Szwecji. Nowa minister zdrowia tego kraju, Elisabet Lann zasłabła podczas spotkania z dziennikarzami w pierwszym dniu swojego urzędowania. - To może się zdarzyć, gdy spadnie poziom cukru we krwi - tłumaczyła później.

Incydent miał miejsce we wtorek, gdy nowa minister zdrowia Szwecji Elisabet Lann, została przedstawiona dziennikarzom przez szwedzkiego premiera Ulfa Kristerssona. Konferencja prasowa odbywała się z okazji nowego roku parlamentarnego 2025-2026.

ZOBACZ: Szwecja walczy z rosyjską flotą cieni. Zaostrzają kontrole na Bałtyku

Wydarzenie transmitowały szwedzkie telewizje.

Szwedzka minister zdrowia zemdlała na konferencji

- Szwedzka opieka zdrowotna jest wysokiej jakości; głównym problemem jest długi czas oczekiwania. Musimy przejść na sprawiedliwą opiekę zdrowotną. Oczywiste jest, że musimy wzmocnić kontrolę rządu - mówiła polityk na chwilę przed zasłabnięciem.

ZOBACZ: Szwecja zbroi się w Polsce. Miliardowy kontrakt

- To niegodne państwa opiekuńczego, że tak wiele osób czeka na opiekę zdrowotną - dodała.

Później głos zabrał inny szwedzki polityk. W trakcie jego przemówienia minister pochyliła się w kierunku mównicy, a po chwili runęła z całą instalacją na ziemię. Z pomocą pospieszyli jej inni uczestnicy konferencji.

Elisabet Lann svimmar mitt under pressträffen!!! pic.twitter.com/qHmF5rXcaG — Jacob Zetterman (@ZettermanJacob) September 9, 2025

Z powodu incydentu, spotkanie z dziennikarzami zostało przerwane.

Lann o swojej niedyspozycji. "To może się zdarzyć przez cukier"

- To może się zdarzyć, gdy spadnie poziom cukru we krwi- ​​wyjaśniła chwilę po incydencie Elisabet Lann. Z informacji medialnych wynika, że upadek nie nadwyrężył jej zdrowia.

Lann, do niedawna radna miejska w Göteborgu, została ogłoszona we wtorek ministrem zdrowia po tym, jak jej poprzednik, Acko Ankarberg Johansson, niespodziewanie zrezygnował dzień wcześniej ze stanowiska szefa szwedzkiego resortu zdrowia.