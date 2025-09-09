W Lipowej pod Żywcem rozbił się lekki samolot sportowy. Zginęły dwie osoby - potwierdziła polsatnews.pl żywiecka straż pożarna. Trwa akcja służb.

Służby informacje o rozbiciu się lekkiego samolotu sportowego w Lipowej w województwie śląskim otrzymały we wtorek o godzinie 9:36.

- Po przyjeździe na miejsce samolot się palił. Pożar został już ugaszony. Wewnątrz maszyny odnaleziono dwa ciała - powiedział polsatnews.pl oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu kpt. Tomasz Kołodziej.

Trwa akcja służb, w której uczestniczy w sumie siedem zastępów straży.

Ustaleniem przyczyn katastrofy zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Wkrótce więcej informacji.