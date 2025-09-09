Katastrofa małego samolotu pod Żywcem. Są ofiary

W Lipowej pod Żywcem rozbił się lekki samolot sportowy. Zginęły dwie osoby - potwierdziła polsatnews.pl żywiecka straż pożarna. Trwa akcja służb.

Służby informacje o rozbiciu się lekkiego samolotu sportowego w Lipowej w województwie śląskim otrzymały we wtorek o godzinie 9:36.

 

- Po przyjeździe na miejsce samolot się palił. Pożar został już ugaszony. Wewnątrz maszyny odnaleziono dwa ciała - powiedział polsatnews.pl oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu kpt. Tomasz Kołodziej.

 

Trwa akcja służb, w której uczestniczy w sumie siedem zastępów straży.

 

Ustaleniem przyczyn katastrofy zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

 

Wkrótce więcej informacji. 

 

Artur Pokorski / polsatnews.pl
