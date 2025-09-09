- Papież Franciszek powiedział dwa lata temu, że zmierzamy ku trzeciej wojnie światowej. Myślę, że ona już się rozpoczęła - powiedział przywódca Wenezueli Nicolas Maduro. Bliski sojusznik Putina jest przekonany, że Stany Zjednoczone są przygotowane na światowy konflikt i będą jego głównym rozgrywającym.

Wenezuelski dyktator, nieuznawany m.in. przez kraje Unii Europejskiej, udzielił wywiadu prokremlowskiej telewizji Russia Today. Jednym z tematów rozmowy były kwestie rosnących napięć w polityce międzynarodowej i potencjalnego ogólnoświatowego konfliktu zbrojnego.

Zdaniem bliskiego sojusznika Władimira Putina, takowy już trwa, a stroną najbardziej zaangażowaną są Stany Zjednoczone.

- Papież Franciszek powiedział dwa lata temu, że zmierzamy ku trzeciej wojnie światowej. Myślę, że ona już się rozpoczęła - stwierdził.

- Imperium USA ma plan wojenny, aby narzucić światu swoją polityczną, gospodarczą, kulturową i militarną hegemonię - dodał.

Karaiby. Maduro o zwiększonej aktywności Stanów Zjednoczonych

W dalszej części wypowiedzi Nicolas Maduro wskazał na ostatnie ruchy władz w Waszyngtonie, które starają się zwiększać kontrolę nad regionem Karaibów. Jako przykład podał rozmieszczenie okrętów wojennych amerykańskiej marynarki.

- Stany Zjednoczone próbują ukryć kolonizację Wenezueli swoimi działaniami - przekonywał. Jednocześnie wenezuelski dyktator nazwał ewentualny atak armii amerykańskiej na swój kraj "szaleństwem".

W wywiadzie nie zabrakło także pochwał skierowanych w stronę sojuszników, krajów uznających go za prezydenta. Zdaniem Nicolasa Maduro, Moskwa, Pekin i Nowe Delhi są głównymi siłami tworzącymi nowy, światowy układ sił.

- Nowy świat już się wyłonił. Nowy porządek wielobiegunowy jest faktem dokonanym. Chiny, Rosja i Indie to trzy okręty flagowe świata wielobiegunowego - zauważył dyktator.

Trump grozi Wenezueli. "Zostaną zestrzelone"

W sobotę Donald Trump, w trakcie briefingu prasowego, wypowiadał się na temat aktualnych relacji na linii Waszyngton - Caracas.

Słowa amerykańskiego przywódcy odnosiły się do informacji telewizji CBS News, której dziennikarze przekazali, że wenezuelskie samoloty bojowe kolejny raz zbliżyły się do amerykańskiego okrętu znajdującego się u wybrzeży Ameryki Południowej.

Reporterzy obecni w Gabinecie Owalnym zapytali Donalda Trumpa, co stałoby się, gdyby maszyny sił powietrznych Wenezueli ponownie przeleciały nad amerykańskimi statkami. Prezydent USA odpowiedział, że Caracas będzie "w kłopotach". Zasugerował jednocześnie, że w przypadku "niebezpiecznej sytuacji, zostaną zestrzelone".