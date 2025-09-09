Izraelska armia (IDF) przeprowadziła ostrzał centrum stolicy Kataru - informuje agencja Reuters, powołując się na źródła wojskowe. IDF potwierdziło, że celem ataku byli przywódcy Hamasu przebywający w mieście.

Informacje o eksplozjach w kilku miejscach Dohy pojawiły się tuż po godzinie 15 czasu polskiego. Niedługo później agencja Reuters, powołując się na źródła wojskowe, podała, że to skutek działania izraelskiej armii, której celem było wyeliminowanie przywódców Hamasu.

Według izraelskich mediów, w mieście przebywała delegacja negocjacyjna palestyńskiej grupy terrorystycznej. Nieoficjalnie podano, że wojsko próbowało wyeliminować dwóch przywódców Khalila Al-Hayya i Jabarina. Na obecną chwilę nie wiadomo, czy atak okazał się skuteczny.

Izraelski "Kanał 12", powołujący się na wysokiego rangą urzędnika państwowego, przekazał, że Donald Trump wyraził zgodę na przeprowadzenie ostrzału.

Wybuchy w Doha. Katar reaguje na działania Izraela

Na działania izraelskiej armii natychmiast zareagowały władze Kataru, które "potępiły tchórzliwy atak na funkcjonariuszy Hamasu w Doha".

"Atak ten stanowi rażące naruszenie wszystkich przepisów prawa międzynarodowego" - czytamy w krótkim komunikacie opublikowanym przez agencję Reuters.

