Dwie trzecie badanych Polaków (66 proc.) chce przywrócenia obowiązkowych prac domowych w szkołach. Za takim krokiem opowiadają się w większości kobiety, osoby z wyższym wykształceniem oraz wyborcy Prawa i Sprawiedliwości - wynika z najnowszego sondażu Opinia24.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od kwietnia 2024 roku uczniowie w klasach 1-3 nie mogą mieć zadawanych prac domowych - zarówno praktyczno-technicznych, jak i pisemnych, z wyjątkiem ćwiczeń związanych z małą motoryką. W klasach 4-8 nauczyciele mogą zlecać zadania do wykonania poza czasem lekcyjnym, ale są one nieobowiązkowe i nieoceniane.

Według badania Opinia24 dla RMF FM za przywróceniem obowiązkowych prac domowych jest 66 proc. respondentów. Pomysł zdecydowanie popiera 37 proc. osób, które wzięły udział w sondażu, a 29 proc. raczej się z nim zgadza. Przeciwnych jest za to 17 proc. i tyle samo ankietowanych nie jest w stanie opowiedzieć się po żadnej ze stron.

Prace domowe powinny być obowiązkowe? Nowy sondaż

Wśród tych, którzy chcą zmiany rozporządzenia, dominują kobiety - 69 proc. uważa, że prace obowiązkowe powinny wrócić do systemu nauczania. Są to także w większości osoby z wyższym wykształceniem (76 proc.) oraz wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (83 proc.), a także ci, którzy w wyborach prezydenckich głosowali na Karola Nawrockiego (kolejno 78 proc. w pierwszej turze i 76 proc. w drugiej).

ZOBACZ: Chcą odpolitycznienia resortu edukacji. "Akcja uczniowska" wskazała "wymarzoną rzeczywistość"

Sondaż wskazał również, że poparcie dla powrotu prac domowych jest najwyższe w grupach osób starszych (60+), wyborców PiS. Natomiast sceptyczne są osoby młodsze oraz sympatycy Koalicji Obywatelskiej i Rafała Trzaskowskiego.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 1-3 września na reprezentatywnej próbie 1003 dorosłych mieszkańców Polski. Zastosowano technikę mixed-mode, łącząc wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) oraz wywiady internetowe (CAWI). Wyniki prezentowane są w wartościach procentowych, zaokrąglonych do liczb całkowitych.