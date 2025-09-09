Pogoda we wtorek będzie mieszać ze sobą niskie temperatury i miejscowe wyładowania atmosferyczne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami w południowo-wschodniej części Polski. Możliwe są tam duże kumulacje opadów i porywisty wiatr.

Alerty I stopnia (żółte) wydano dla części województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i lubelskiego. Jak informuje instytut, burzom towarzyszyć będą lokalne silne opady deszczu od 20 do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Wraz ze zjawiskiem może pojawić się także grad.

Burze w Polsce. Ostrzeżenia I i II stopnia

Dla południowej części województwa małopolskiego i podkarpackiego IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia (pomarańczowe). Na tych obszarach w trakcie burz miejscami wystąpią opady o sumie nawet do 45 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Także i w tym przypadku prognozowany jest lokalny opad gradu.

W województwie mazowieckim i lubelskim alerty będą obowiązywały we wtorek od godz. 13 do godz. 21, natomiast na południu kraju od godz. 11 do godz. 19.

Mgły w nocy. Kierowcy muszą uważać

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Z kolei ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Temperatura w większości kraju wyniesie od 22 do 26 st. C, a w górach i na Helu - 19-21 st. C. Na zachodzie - jak poinformował IMGW - ma być pogodnie i bez opadów. W nocy natomiast pojawić ma się duże zachmurzenie. Na południu silne zamglenia oraz lokalnie, głównie w kotlinach górskich, mgły ograniczające widzialność do 200 m.