Bon ciepłowniczy i zamrożenie cen prądu. Rząd przyjął projekt ustawy

Projekt ustawy o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych w IV kwartale 2025 roku na poziomie 500 zł za MWh netto został we wtorek przyjęty przez rząd. Wprowadzenie takiego świadczenia ma być wsparciem dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego. Bon będzie przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych.

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych w IV kwartale 2025 r. na poziomie 500 zł za MWh netto. Wnioski o przyznanie takiego świadczenia będą przyjmowane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego.

Bon ciepłowniczy będzie przyznawany na podstawie kryterium dochodowego. Tym samym świadczenie trafi do tych gospodarstw jednoosobowych, które osiągają dochód równy lub niższy niż 3272,69 zł. W przypadku gospodarstw wieloosobowych, próg będzie wynosił 2454,52 zł na osobę. Ponadto gospodarstwa te będą musiały korzystać z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne i płacić za ciepło powyżej 170 zł/GJ.

W przypadku tego świadczenia będzie również obowiązywać zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego kwota zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota świadczenia to 20 zł. Poniżej tego progu bon ciepłowniczy nie będzie wypłacany.

Rząd przyjął projekt ustawy o bonie ciepłowniczym. Ile wyniesie świadczenie?

Będzie on przyznawany dwukrotnie. W przypadku okresu od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. świadczenie wyniesie 500 zł, gdy cena ciepła będzie wynosić ponad 170 zł/GJ i jednocześnie nie będzie wyższa niż 200 zł/GJ. Bon w wysokości 1000 zł zostanie wypłacony, jeżeli cena ciepła będzie wyższa niż 200 zł/GJ i nie przekroczy progu 230 zł/GJ. Świadczenie w wysokości 1750 zł trafi do Polaków, gdy cena ciepła okaże się wyższa niż 230 zł/GJ.

W przypadku okresu od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r., wysokość bonu wyniesie 1000 zł, gdy cena ciepła będzie wyższa niż 170 zł/GJ, jednak nie przekroczy poziomu 200 zł/GJ. Świadczenie w wysokości 2000 zł zostanie przyznane, gdy cena ciepła okaże się wyższa niż 200 zł/GJ i jednocześnie nie będzie wyższa niż 230 zł/GJ. Jeżeli cena ciepła przekroczy poziom 230 zł/GJ, bon ciepłowniczy wyniesie 3500 zł.

Zamrożenie cen energii. Jak długo rachunki Polaków będą niższe?

Szacunki rządu wskazują na to, że łączny koszt funkcjonowania bonu ciepłowniczego do końca 2026 r. wyniesie 889,4 mln zł.

Oprócz wprowadzenia tego świadczenia, projekt przewiduje również przedłużenie do końca 2025 r. obowiązującego obecnie prawa do korzystania przez gospodarstwa domowe z zamrożonej ceny energii elektrycznej na poziomie 500 zł za MWh netto.