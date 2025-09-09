Białoruski agent zatrzymany przez ABW

Do zatrzymania białoruskiego agenta doszło w poniedziałek. "Zatrzymanie jest efektem współpracy ze służbami m.in. Rumunii i Czech" - poinformował premier Donald Tusk.

Szef rządu dodał, że "wydalony z Polski zostanie również dyplomata białoruski wspierający agresywne działania białoruskich służb wobec naszego państwa".

ABW zatrzymała wczoraj białoruskiego agenta. Zatrzymanie jest efektem współpracy ze służbami https://t.co/7A7Rce48zZ. Rumunii i Czech. Wydalony z Polski zostanie również dyplomata białoruski wspierający agresywne działania białoruskich służb wobec naszego państwa. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 9, 2025

Białoruskie KGB zatrzymało Polaka. To mieszkaniec Krakowa

Białoruska telewizja państwowa podała w czwartek, że mieszkaniec Krakowa, urodzony w 1998 roku, został zatrzymany w mieście Lepel w obwodzie witebskim na północnym wschodzie Białorusi. Pokazano kadry, na których - jak utrzymuje telewizja - z zatrzymanym rozmawia funkcjonariusz białoruskiego KGB.

Białoruska stacja utrzymuje, że mężczyzna ten przez portale społecznościowe nawiązał kontakt z obywatelem Białorusi i zaproponował mu współpracę na rzecz polskich służb specjalnych, której przedmiotem miały być dane m.in. o obiektach wojskowych na Białorusi.

Pokazano kadry, jakoby nagrane w samochodzie, gdzie następuje przekazanie dokumentów. Telewizja podała następnie, że wszczęto sprawę karną dotyczącą szpiegostwa.