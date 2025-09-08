Więcej za radio, jeszcze więcej za telewizję. Nowe stawki abonamentu RTV
Czy dni abonamentu RTV są policzone? Przedstawiciele rządu wspominają o przestarzałym charakterze tego rozwiązania i konieczności zmian. Na razie jednak żadna nowa ustawa nie została wprowadzona, więc opłaty za odbiorniki wciąż trzeba regulować. Co więcej, już wkrótce stawki za radio i telewizję wzrosną.
- Abonament RTV służy finansowaniu misji publicznej nadawców
- Obecne stawki abonamentu RTV wynoszą 8,70 zł (radio) i 27,30 zł (telewizja/radio+TV) miesięcznie
- Od 2026 roku abonament radiowo-telewizyjny wzrośnie do 9,50 zł (radio) i 30,50 zł (telewizja/radio+TV) miesięcznie
- Po zakupie odbiorników RTV istnieje obowiązek ich rejestracji
- Opłata abonamentowa dotyczy nie tylko tradycyjnych odbiorników, ale także urządzeń mobilnych i samochodowych
- Z opłat abonamentowych zwolnieni są m.in. seniorzy powyżej 75 roku życia, osoby z I grupą inwalidzką i niektórzy emeryci
- Istnieje propozycja likwidacji abonamentu RTV i zastąpienia go stałą dotacją dla mediów publicznych
Abonament RTV wprowadzono, aby pozyskiwać pieniądze na realizację misji publicznej państwowych nadawców medialnych. Obecnie za korzystanie z radia płaci się 8,70 zł miesięcznie. W przypadku telewizji albo zestawu radio+telewizor jest to 27,30 zł za miesiąc.
Uregulowanie opłaty z góry za cały rok pozwala uzyskać dziesięcioprocentową zniżkę (ceny wynoszą wówczas odpowiednio 94 i 294,90 zł). Jak się okazuje, to ostatnie miesiące obowiązywania takich kosztów.
Jest decyzja KRRiT. Abonament w górę
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała rozporządzenie mówiące o wysokości stawek w 2026 roku. Od stycznia będą one się prezentowały następująco:
- 9,50 zł za radio,
- 30,50 zł za telewizję lub pakiet radio+TV.
ZOBACZ: Wiadomo, kto najczęściej donosi. Skarbówka zalewana zgłoszeniami
Przy zastosowaniu zniżki za opłacenie 12 miesięcy na raz, trzeba będzie przygotować odpowiednio 102,60 lub 329,40 zł. Istnieją też inne możliwości uzyskania rabatu. Przelew za dwa miesiące z góry wiąże się z trzyprocentową ulgą, a za kwartał i pół roku przewidziane są obniżki rzędu czterech i pięciu procent.
KRRiT przypomniała w komunikacie, że waloryzacja kwot to obowiązek wynikający z ustawy. Zadeklarowano, że wprowadzone zostaną zmiany "na możliwie najniższym poziomie".
Obowiązek rejestracji sprzętu RTV
Po zakupie odbiorników RTV należy pamiętać o obowiązku rejestracji w ciągu 14 dni. Można to zrobić w placówce Poczty Polskiej lub przez stronę internetową operatora. W gospodarstwach domowych, niezależnie od liczby urządzeń, opłata jest jedna.
Firmy mają obowiązek zgłaszać każdy zakupiony sprzęt. Co ważne, opłata dotyczy nie tylko tradycyjnych telewizorów czy radioodbiorników, ale także urządzeń w samochodach, telefonach i tabletach.
Zwolnienie z abonamentu RTV. Nie tylko seniorzy
Nie wszystkich obowiązuje ta płatność. Część osób jest z niej zwolniona. Chodzi między innymi o:
- seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia
- osoby z niepełnosprawnością (I grupa inwalidzka)
- weteranów, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi
- emerytów (w wieku co najmniej 60 lat), pozyskujący świadczenie nieprzekraczające połowy przeciętnego wynagrodzenia.
ZOBACZ: Karta ze zniżkami w całej Polsce dla seniorów. Co zrobić, by korzystać?
Ci, którzy muszą płacić, a tego nie robią, powinni liczyć się z karami. W przypadku radia wynoszą one obecnie 261 zł, a telewizji - 819 zł.
Koniec z abonamentem RTV? Jest propozycja
Niewykluczone, że wkrótce opłata RTV zniknie. Rząd od jakiegoś czasu sygnalizuje planowane zmiany.
Propozycja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakłada likwidację tej daniny i zastąpienie jej stałą dotacją dla mediów publicznych w wysokości 0,09 proc. PKB rocznie. Swój głos w sprawie będzie miał również resort finansów.