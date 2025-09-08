Czy dni abonamentu RTV są policzone? Przedstawiciele rządu wspominają o przestarzałym charakterze tego rozwiązania i konieczności zmian. Na razie jednak żadna nowa ustawa nie została wprowadzona, więc opłaty za odbiorniki wciąż trzeba regulować. Co więcej, już wkrótce stawki za radio i telewizję wzrosną.

Abonament RTV wprowadzono, aby pozyskiwać pieniądze na realizację misji publicznej państwowych nadawców medialnych. Obecnie za korzystanie z radia płaci się 8,70 zł miesięcznie. W przypadku telewizji albo zestawu radio+telewizor jest to 27,30 zł za miesiąc.

Uregulowanie opłaty z góry za cały rok pozwala uzyskać dziesięcioprocentową zniżkę (ceny wynoszą wówczas odpowiednio 94 i 294,90 zł). Jak się okazuje, to ostatnie miesiące obowiązywania takich kosztów.

Jest decyzja KRRiT. Abonament w górę

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała rozporządzenie mówiące o wysokości stawek w 2026 roku. Od stycznia będą one się prezentowały następująco:

9,50 zł za radio,

30,50 zł za telewizję lub pakiet radio+TV.

Przy zastosowaniu zniżki za opłacenie 12 miesięcy na raz, trzeba będzie przygotować odpowiednio 102,60 lub 329,40 zł. Istnieją też inne możliwości uzyskania rabatu. Przelew za dwa miesiące z góry wiąże się z trzyprocentową ulgą, a za kwartał i pół roku przewidziane są obniżki rzędu czterech i pięciu procent.

KRRiT przypomniała w komunikacie, że waloryzacja kwot to obowiązek wynikający z ustawy. Zadeklarowano, że wprowadzone zostaną zmiany "na możliwie najniższym poziomie".

Obowiązek rejestracji sprzętu RTV

Po zakupie odbiorników RTV należy pamiętać o obowiązku rejestracji w ciągu 14 dni. Można to zrobić w placówce Poczty Polskiej lub przez stronę internetową operatora. W gospodarstwach domowych, niezależnie od liczby urządzeń, opłata jest jedna.

Firmy mają obowiązek zgłaszać każdy zakupiony sprzęt. Co ważne, opłata dotyczy nie tylko tradycyjnych telewizorów czy radioodbiorników, ale także urządzeń w samochodach, telefonach i tabletach.

Zwolnienie z abonamentu RTV. Nie tylko seniorzy

Nie wszystkich obowiązuje ta płatność. Część osób jest z niej zwolniona. Chodzi między innymi o:

seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia

osoby z niepełnosprawnością (I grupa inwalidzka)

weteranów, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi

emerytów (w wieku co najmniej 60 lat), pozyskujący świadczenie nieprzekraczające połowy przeciętnego wynagrodzenia.

Ci, którzy muszą płacić, a tego nie robią, powinni liczyć się z karami. W przypadku radia wynoszą one obecnie 261 zł, a telewizji - 819 zł.

Koniec z abonamentem RTV? Jest propozycja

Niewykluczone, że wkrótce opłata RTV zniknie. Rząd od jakiegoś czasu sygnalizuje planowane zmiany.

Propozycja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakłada likwidację tej daniny i zastąpienie jej stałą dotacją dla mediów publicznych w wysokości 0,09 proc. PKB rocznie. Swój głos w sprawie będzie miał również resort finansów.

