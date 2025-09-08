Tragedia w Tatrach. Turysta "odpadł" ze szlaku

Tragedia w Tatrach. Turysta "odpadł" ze szlaku
W akcji uczestniczył śmigłowiec TOPR

Tragiczny wypadek w Tatrach. Nie żyje turysta, który spadł ze szlaku z dużej wysokości. Ratownicy, którzy przybyli na miejsce, nie mogli już uratować mężczyzny. - Pozostał nam przykry obowiązek transportu zwłok - przekazał w rozmowie z Polsat News ratownik TOPR Stanisław Krzeptowski-Sabała.

Ratownicy otrzymali zgłoszenie o wypadku w rejonie Koziej Przełęczy przed godziną 15:00. Tatrzańskiego Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wezwali świadkowie.

 

Na miejsce zadysponowano śmigłowiec TOPR. Ratownicy po przybyciu na miejsce przez około 20 minut prowadzili czynności resuscytacyjne. Niestety życia turysty nie udało się uratować. W akcji uczestniczyło siedmiu ratowników, którzy śmigłowcem zabrali ciało mężczyzny do Zakopanego.

Tragiczny wypadek w Tatrach. Turysta "odpadł" ze szlaku

- Turysta schodząc z Koziej Przełęczy w kierunku Dolinki Pustej odpadł ze szlaku. Spadł do żlebu spadającego z Dolinki Koziej do Dolinki Pustej i w wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu - relacjonował w rozmowie z Polsat News ratownik TOPR Stanisław Krzeptowski-Sabała.

 

ZOBACZ: TOPR ostrzega przed wyprawami w góry. "Oczekiwanie na pomoc może się wydłużyć"

 

- Byli świadkowie, którzy to widzieli i oni wezwali pomoc. Jako pierwsi byli na miejscu. Nam pozostał przykry obowiązek transportu zwłok - dodał.

 

Szczegóły wypadku oraz tożsamość wypadku mają ustalić funkcjonariusze zakopiańskiej policji.

 

jk / polsatnews.pl
