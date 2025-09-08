- Artykuł 5. NATO to jest iluzja - powiedział w Polsat News generał Leon Komornicki. Były zastępca szefa Sztabu Generalnego skrytykował również polską armię w kontekście ostatnich wydarzeń związanych z dronami wlatującymi na terytorium Polski. - Mamy bezradne wojsko - ocenił. Jednocześnie zasugerował, że doniesienia o planach zajęcia przez Rosję przesmyku suwalskiego "to nie są strachy na lachy".

W miniony weekend na terenie Polski znaleziono szczątki dwóch dronów. Jeden z nich, odkryty w sobotę, rozbił się w miejscowości Majdan-Sielec (Lubelskie), a drugi, znaleziony w nocy z niedzieli na poniedziałek - w rejonie przejścia granicznego z Białorusią pod Terespolem (Lubelskie). Wszystko wskazuje na to, że były to rosyjskie bezzałogowce. Władze podkreślają, że obie maszyny prawdopodobnie nie były uzbrojone.

"To są akty napaści zbrojnej". Generał o dronach

- Mamy bezradne wojsko. Póki co w tej przestrzeni znalazło się już kilka środków napadu powietrznego armii rosyjskiej, która postawiła sobie za cel atakować tą naszą przestrzeń bezpieczeństwa i obrony. To są akty napaści zbrojnej. To nie jest jakaś sobie wycieczka krajoznawcza - ocenił generał Leon Komornicki w programie "Gość Wydarzeń".

Były zastępca szefa Sztabu Generalnego wskazał jednocześnie, że dobrym rozwiązaniem był przedwojenny Korpus Ochrony Pogranicza. Jak zaznaczył, w obecnych czasach należałoby powołać podobną jednostkę.

ZOBACZ: "Musimy improwizować". Rzecznik MON o wykrywaniu dronów

- Był pomysł ministra Błaszczaka - przypomniał. - Była decyzja o powołania Kontyngentu Ochrony Pogranicza z Wojsk Obrony Terytorialnej, aby wojska odciążyć. Taki kontyngent powinien powstać lub zostać stworzony ze Straży Granicznej - dodał.

- Nie mamy systemu antydronowego, bo nie zostało to zorganizowane. Są na to bardzo proste metody. Trzeba wojsko odciążyć z zadań, które są mu nieprzypisane. Wojsko nie jest od pilnowania granicy, od realizowania zadań przypisanych Straży Granicznej, która jest słaba i nie odpowiada czasom, w których żyjemy - podkreślił generał.

Putin chce zająć przesmyk suwalski? "To nie są strachy na lachy"

Podczas rozmowy były zastępca szefa Sztabu Generalnego odniósł się również do słów byłego oficera brytyjskiego wywiadu wojskowego, który ostrzega przed próbą zajęcia przesmyku suwalskiego przez Rosję. Według generała jest to realne zagrożenie. - To nie są strachy na lachy - ocenił.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Jeżeli ktoś zna rosyjską sztukę operacyjną i te dokumenty, które są dostępne, oraz strategię Walerija Gierasimowa (szef sztabu generalnego sił zbrojnych Rosji - red.), to jednym z etapów wojny jest atak na kraje nadbałtyckie. To wprost jest napisane. To nie jest tak, że będziemy wymyślać, że będziemy prognozować, chociaż w Sztabie Generalnym prognozowanie to jest rzecz święta, fundament - powiedział Komornicki.

ZOBACZ: Putin chce zająć przesmyk suwalski? Rzecznik MON: Musimy być przygotowani

Wskazał również, że rosyjskie wojsko dysponuje odpowiednią siłą, żeby przejąć kontrolę nad przesmykiem suwalski, biorąc pod uwagę dotychczasowe zaangażowanie w konflikt w Ukrainie. - Jest błędna ocena tego, co jest w Ukrainie. W Ukrainie jest tylko kontyngent armii rosyjskiej. Armia rosyjska jest w Rosji, ona się sposobi do nowej wojny - mówił.

Jednocześnie Komornicki stwierdził, że siły NATO "może i mają" odpowiedni potencjał do tego, aby odeprzeć agresję na przesmyk suwalski, lecz stwierdził, że "nie będzie woli politycznej, ani ze strony amerykańskiej, ani europejskich sojuszników, aby pójść z pomocą krajom nadbałtyckim".

Kontynuując swoją wypowiedź, były zastępca szefa Sztabu Generalnego ocenił, że artykuł 5. NATO, który mówi o tym, że atak na jednego członka Sojuszu jest traktowany jak atak na wszystkich, "to jest iluzja". - My iluzjami lubimy żyć. Umiesz liczyć, licz na siebie - to jest fundamentalna podstawa - wskazał Komornicki.