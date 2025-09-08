- Należy głęboko przeorać obecny system podatkowy, bo to jest dziurawy ser, tam jest za dużo ulg. Tam są pewne przywileje, które nie sprzyjają ani formowaniu kapitału, ani spójności społecznej - ocenił w programie "Najważniejsze pytania" prof. Grzegorz Kołodko. - Premierowi być może wydaje się, że on koordynuje tę politykę gospodarczą, ale mało się na tym zna - dodał były minister finansów.

- Premierowi być może wydaje się, że on koordynuje tę politykę gospodarczą, ale mało się na tym zna, a poza tym ma inne sprawy - m.in. utrzymanie w ryzach obecnej koalicji - mówił Grzegorz Kołodko, przekonując, że rząd musi stworzyć strategię gospodarczą dla Polski.

Jak wskazał były wicepremier, pierwszym ku temu krokiem powinno być powołanie wicepremiera ds. gospodarczych, który otrzymałby "daleko idące pełnomocnictwa" i zadanie koordynacji gospodarczej. - Nie rozumiem, dlaczego premier tego nie robi - tłumaczył gość "Najważniejszych pytań".

"Głęboko przeorać obecny system podatkowy". Były wicepremier z radą dla rządu

Kołodko stwierdził, że rząd potrzebuje osoby pełniącej funkcję głównego ekonomisty Rzeczpospolitej Polskiej, kogoś w rodzaju stratega gospodarczego. - Ja takiej twarzy nie widzę - powiedział.

Przewidując sytuację gospodarczą w Polsce, jaka czeka nas w najbliższych latach, opierając się na polityce rządu i prezydenta, były minister finansów nie krył pesymizmu. Jak wskazał, polskie finanse publiczne ulegną załamaniu. - Będzie niezwykle trudno finansować już i tak duży dług publiczny, wróci inflacja, spadnie dynamika gospodarcza, być może pojawi się recesja, ponownie zacznie rosnąć bezrobocie i na tym tle będą narastały konflikty społeczne - powiedział.

ZOBACZ: "Dementuję. To niepoważne". Rzecznik prezydenta odpowiada Sikorskiemu

Odwołując się do zapowiedzi Karola Nawrockiego dotyczących wetowania wszelkich ustawowych propozycji podniesienia podatków, minister finansów zaprzeczył, jakoby był to zły sposób myślenia. - Nie należy podnosić podatków. To nie znaczy, że nie należy zmieniać podatków - przekonywał.

- Należy głęboko przeorać obecny system podatkowy, bo to jest dziurawy ser, tam jest za dużo ulg. Tam są pewne przywileje, które nie sprzyjają ani formowaniu kapitału, ani spójności społecznej - powiedział Kołodko.

Polityka społeczna do zrewidowania? Grzegorz Kołodko o wydatkach rządu

Jaki byłby zatem plan byłego ministra? Jak wskazał, przede wszystkim doprowadziłby do likwidacji 13. i 14. emerytury. Następnie wprowadziłby zmiany w programie 800 plus.

- Od drugiego dziecka, a nie na każde dziecko - zaproponował, dodając że jeśli nawet zakres wsparcia obejmowałby każde dziecko, należałoby zastosować próg dochodowy.

ZOBACZ: "Nie było pary, która bardziej zaszkodziła". Bielan uderza w ministra i jego żonę

Podsumowując, Grzegorz Kołodko stwierdził wprost, że rząd wydaje "po prostu za dużo". Wskazał też, że "europejskie państwa wydają zdecydowanie więcej na tzw. obronę narodową niż Rosja". - Otóż w polityce, co obserwuję, zdecydowanie wydaje się więcej niż mądrzej - mówił.

Wzrost gospodarczy nie jest zasługą obecnego rządu? Kołodko: Odziedziczył bardzo wiele po poprzednikach

Pomimo krytyki prowadzenia polityki gospodarczej przez obecną władzę, Grzegorz Kołodko przyznał, że Polska ma "czym się pochwalić". - Jest bezsprzecznie krajem sukcesu gospodarczego, który jest z kolei dziełem milionów ludzi przez wiele lat i w niewielkim stopniu tego rządu, który rządzi - lub próbuje rządzić - bo ten rząd nie za bardzo mi się kojarzy z rządzeniem - wskazał.

Dawny wicepremier zasugerował, że obecna ekipa rządowa odziedziczyła bardzo wiele po swoich poprzednikach, "zdecydowanie więcej dobrego niż złego". - Mamy do czynienia w dużym stopniu ze wzrostem gospodarczym, który jest skutkiem inercji - wskazał.

ZOBACZ: Niższe ceny prądu. Minister energii Miłosz Motyka złożył obietnicę

- Ta gospodarka została tak rozpędzona, pomimo zewnętrznego uderzenia w czasie poprzedniej władzy, mam na myśli epidemię Covid-19, i to trwa - dodał Kołodko.