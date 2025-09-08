Strzelanina w Jerozolimie. Nie żyją cztery osoby, kilkanaście jest rannych
Co najmniej cztery osoby zginęły, a 15 zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w Jerozolimie. Lokalna policja poinformowała, że napastnicy zostali zabici.
Do strzelaniny doszło ok. godz. 10 czasu lokalnego na ulicy Yigal Yadin we wschodniej Jerozolimie. Izraelski zespół ratownictwa medycznego informuje, że w zdarzeniu zginęły cztery osoby, a 15 kolejnych zostało rannych.
Kolejne informacje napływające ze stolicy Izraela mówią, że w ataki śmierć poniosło pięć osób - cztery zginęły na miejscu, natomiast piąta zginęła w szpitalu. Dodatkowo, rannych miało zostać przynajmniej 22 osoby, które zostały przetransportowane do pobliskich szpitali.
Lokalne władze informują, że prawdopodobnie był to zamach terrorystyczny. Dwóch sprawców miało przyjechać samochodem na skrzyżowanie, po czym przesiedli się w autobus i oddali strzały do pasażerów.
"Pięć poważnie rannych osób zostało natychmiastowo przewiezionych do szpitali w Jerozolimie" - informują lekarze.
Lokalne media informują, że wszystkie drogi wjazdowe i wyjazdowe zostały zamknięte. Nadal trwają poszukiwania osób związanych ze strzelaniną. Atak pochwalił Hamas oraz Palestyński Islamski Dżihad.
Izraelskie media donoszą, że głównym celem dwóch napastników był autobus linii 62, jednak zaatakowali oni także inne obiekty. Policja podkreśla natomiast, że "terroryści zostali wyeliminowani".
