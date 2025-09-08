Jedenaście osób zginęło po ataku hipopotama w południowo-zachodniej części Wybrzeża Kości Słoniowej. Zwierzę wywróciło łódź przepływającą po rzece Sassandra. Wśród ofiar są dzieci.

"Z głębokim żalem dowiedzieliśmy się o śmierci 11 osób, w tym kobiet, dziewczynek i niemowlęcia w wyniku przewrócenia się łodzi spowodowanym atakiem hipopotama" - przekazała w mediach minister ds. spójności narodowej, solidarności i walki z ubóstwem, Logboh Myss Belmonde Dogo.

Hipopotam przewrócił łódź. Zginęło kilkanaście osób

Hipopotam natarł na łódź znajdującą się na rozległym jeziorze Buyo, które jest częścią rzeki Sassandra. To jedno z największych zbiorników wody na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Atak, do którego doszło w piątek, przeżyły tylko trzy osoby. Bezskuteczne poszukiwania pozostałych osób trwały do niedzieli. "Łączymy się w bólu z rodzinami osób zaginionych i wyrażamy swoje wsparcie wobec ocalałych" - przekazano w komunikacie.

To już druga taka tragedia, która rozegrała się w tym roku na wodach Wybrzeża Kości Słoniowej. W kwietniu co najmniej dwanaścioro dzieci z wioski Tiaha w departamencie Dabou zginęło, gdy wywróciła się łódź podczas powrotu z wycieczki zorganizowanej przez lokalny kościół.

Zagrożenie ze strony hipopotamów. Rocznie ginie 500 osób

Na terenie Wybrzeża Kości Słoniowej, głównie w południowej części kraju, żyje obecnie około 500 hipopotamów, które - jako gatunek zagrożony wyginięciem - są pod ścisłą ochroną.

Badania przeprowadzone w tym kraju w 2022 r. dowodzą, że hipopotam jest najczęściej wymienianym zwierzęciem odpowiedzialnym za spowodowanie śmierci lub obrażeń u ludzi. W całej Afryce każdego roku hipopotamy zabijają średnio 500 osób.