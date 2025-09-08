Seniorzy to grupa szczególnie zasłużona dla społeczeństwa, która niejednokrotnie musi liczyć się z ograniczonym budżetem. Dłuższa wycieczka, wizyta w muzeum czy nawet obiad na mieście mogą stanowić spore obciążenie finansowe. Z tego powodu powstają rozwiązania, które mają ułatwić korzystanie z różnorodnych usług i zachęcić do aktywnego stylu życia.

Jednym z udogodnień dla seniora jest Ogólnopolska Karta Seniora. Jest to program zniżkowy, który rozwija Stowarzyszenie MANKO. Inicjator rozwiązania podaje, że kartę posiada już 650 tys. osób. W ten sposób mogą, zgodnie z założeniami pomysłodawców, w łatwiejszy sposób korzystać z usług cennych dla zdrowia i utrzymania więzi społecznych.

Zniżki, rabaty, ulgi. Co daje Ogólnopolska Karta Seniora?

Dzięki OKS uzyskuje się promocyjne ceny w 4500 miejscach, których zakres działań jest bardzo różnorodny. Posiadacz karty może liczyć na zniżki dotyczące m.in.:

basenów i aquaparków

środków transportu (busy, taxi)

oferty edukacyjnej (kursy, nauka języków)

usług uzdrowiskowych

Nie brak też rabatów w sklepach, ulg na bilety do muzeów, tańszych wizyt w restauracjach, hotelach i salonach fryzjerskich oraz kosmetycznych. Istnieje też możliwość otrzymania korzystnych warunków prowadzenia konta w niektórych bankach.

Warunki i procedura uzyskania OKS

Aby zdobyć Ogólnopolską Kartę Seniora, należy mieć ukończone 60 lat. Jeśli chętny zamieszkuje w jednostce terytorialnej, która przystąpiła do programu "Gmina Przyjazna Seniorom", uzyska kartę bezpłatnie. W tej chwili jest to możliwe w 312 samorządach w całej Polsce.

W innym przypadku skorzystanie wiąże się z opłatą. Procedura wygląda następująco. Trzeba wypełnić stosowny formularz, zapłacić składkę (35 zł za rok, 50 zł za dwa lata), pismo wraz z potwierdzeniem wpłaty wysłać na adres organizatorów OKS i poczekać, aż do miejsca zamieszkania przybędzie dokument poświadczający szansę otrzymania zniżek w całym kraju.

Więcej ulg i korzyści dla seniorów

Warto pamiętać, że Ogólnopolska Karta Seniora to tylko jedno z wielu dostępnych rozwiązań wspierających osoby starsze. Po osiągnięciu odpowiedniego wieku można korzystać m.in. ze zniżek lub nawet całkowitego zwolnienia z opłat za transport publiczny, podróże koleją czy dostęp do oferty instytucji publicznych. Przykładem jest 30-procentowa ulga na przejazdy pociągami PKP Intercity w ramach Biletu Seniora. Dla osób po 65. roku życia przewidziano także program darmowych leków.

Elektroniczna legitymacja emeryta-rencisty może okazać się bardzo pomocna podczas korzystania z różnych ulg. Na wniosek można ją otrzymać również w wersji tradycyjnej, a osoby uprawnione mogą potwierdzać swoje prawa do zniżek za pomocą aplikacji mObywatel. Takie dokumenty ułatwiają dostęp do tańszych usług, zniżek w uzdrowiskach czy zwolnienia z opłat abonamentowych RTV.

Emeryci, którzy nadal pracują zawodowo, mogą dodatkowo skorzystać z ulgi podatkowej dla pracujących seniorów. Obejmuje ona przychody do 85 528 zł rocznie, pod warunkiem niepobierania świadczeń z ZUS, KRUS lub innych ubezpieczycieli.

