Senior uwięziony w windzie. Spędził w niej cztery dni

Senior z Dolnej Saksonii utknął na cztery dni w uszkodzonej windzie. Przez cały ten czas mężczyzna nie miał dostępu do wody ani do jedzenia. Nie miał również jak wezwać pomocy. Ostatecznie wycieńczonego 70-latka udało się uratować.

Cztery dni spędził bez dostępu do wody, jedzenia oraz telefonu komórkowego senior z Dolnej Saksonii, który utknął w uszkodzonej windzie, zamontowanej w jednym z domów jednorodzinnych w Osnabrück. Ostatecznie 70-latka udało się uwolnić dzięki działaniom ratowników medycznych oraz funkcjonariuszy policji. W akcji wziął udział także syn poszkodowanego.

Nieobecność seniora została zgłoszona policjantom dopiero czwartego dnia po jego zniknięciu. Wówczas zmartwiony syn mężczyzny zwrócił się do służb, przyznając, że od kilku dni nie miał kontaktu z ojcem. Dzięki sprawnej akcji policjantów, którzy usłyszeli głos z przydomowej windy, mężczyznę udało się uratować.

Senior spędził cztery dni bez dostępu do jedzenia i wody

Kiedy przedstawiciele służb zdołali otworzyć windę, zastali w niej wycieńczonego seniora. Mężczyźnie udało się przeżyć m.in. dlatego, że "zdemontował wewnętrzną boazerię, aby mieć powietrze do oddychania" - wynika z informacji przekazanych serwisowi t-online przez rzeczniczkę lokalnej policji.

Mimo to w momencie, kiedy służby pomagały seniorowi wyjść w windy, był on "całkowicie osłabiony". Jego stan był wywołany długotrwałym brakiem dostępu do jedzenia i picia. Jak oceniają eksperci, człowiek może zwykle przetrwać około trzech dni bez wody.

Senior został uwięziony w windzie na cztery dni. Przyczyną awaria bezpiecznika

Obecnie 70-latek wraca do sił i "na nowo czuje się dobrze" - przekazała dziennikowi Rheinische Post rzeczniczka niemieckiej policji. Jak wskazała mundurowa, "wszyscy zaangażowani w akcję są szczęśliwi, że mężczyzna został w porę uwolniony".

Policjantka wyjaśniła również, dlaczego doszło do tego incydentu. Jako przyczynę wskazała ona niesprawny bezpiecznik. W konsekwencji niemożliwe było wykonanie połączenia alarmowego za pomocą jednego z przycisków znajdujących się w windzie, dlatego rodzinie nie udało się szybciej odnaleźć seniora.