Salmonella w herbacie. Pilny komunikat GIS

Główny Inspektorat Sanitarny wykrył Salmonellę w próbkach herbaty ziołowej z morwy białej. GIS ostrzega, że produktu nie należy spożywać, bo może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wykryciu Salmonelii spp. w jednej z pięciu próbek herbaty ziołowej z morwy białej. Zgodnie z oceną ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

ZOBACZ: Szkło w wodzie, groźny pyłek kwiatowy. Najnowsze ostrzeżenia GIS

Chodzi o produkt "Morwa Biała. Suplement Diety. Herbata Ziołowa, Zielnik Polski 40g (20 torebek). Producentem produktu jest "Herbapol - Lublin S.A.". Numer zagrożonej partii to: L 0185, z datą minimalnej trwałości do 05.2027.

Salmonella w herbacie. GIS wydał pilny komunikat

Organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z producentem prowadzą postępowanie wyjaśniające w sprawie. GIS przestrzega, iż nie należy spożywać produktu z partii objętej zagrożeniem.

ZOBACZ: Zaniepokojeni klienci zareagowali. GIS wydał pilny komunikat

Objawami zakażenia salmonellą są bóle brzucha, gorączka, biegunka, odwodnienie, nudności oraz wymioty. W razie ich wystąpienia należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

WIDEO: "Radek, a nie Radosław". Marcin Mastalerek uderza w szefa MSZ Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bp / polsatnews.pl