Rzecznik Prezydenta RP w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Rzecznik Prezydenta RP w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Rafał Leśkiewicz w "Gościu Wydarzeń"

W poniedziałkowym "Gościu Wydarzeń" Bogdan Rymanowski porozmawia z rzecznikiem prasowym Prezydenta RP Rafałem Leśkiewiczem. Transmisja programu od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24 oraz na stronach interii.pl i polsatnews.pl.

Drugim z gości Bogdana Rymanowskiego będzie były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Leon Komornicki.

 

