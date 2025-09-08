Rzecznik Prezydenta RP w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Rafał Leśkiewicz w "Gościu Wydarzeń"
W poniedziałkowym "Gościu Wydarzeń" Bogdan Rymanowski porozmawia z rzecznikiem prasowym Prezydenta RP Rafałem Leśkiewiczem. Transmisja programu od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24 oraz na stronach interii.pl i polsatnews.pl.
Drugim z gości Bogdana Rymanowskiego będzie były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Leon Komornicki.
