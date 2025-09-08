Przy przejściu granicznym spadł dron. Prokuratura o szczegółach

- 300 m od przejścia granicznego spadł dron, prawdopodobnie był nieuzbrojony, miał napis cyrylicą - przekazała w poniedziałek prokuratura. Żandarmeria zabezpiecza miejsce zdarzenia.

W nocy z niedzieli na poniedziałek około 300 m od przejścia granicznego w miejscowości Polatycze (woj. lubelskie) spadł dron. - Prawdopodobnie nie był uzbrojony. Prokurator jedzie na miejsce - przekazała prok. Agnieszka Kępka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Na dronie są napisy cyrylicą.

Jak podał wcześniej Polsat News, odkrycie nastąpiło w miejscowości Polatycze przy znajdującym się niedaleko przejściu granicznym w Terespolu.

"Dyżurny terespolskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie od funkcjonariuszy Straży Granicznej o ujawnieniu w rejonie przejścia granicznego w Terespolu szczątków niezidentyfikowanego obiektu latającego. O zdarzeniu powiadomiliśmy służby oraz Prokuraturę Rejonową w Białej Podlaskiej" - podała w komunikacie na X policja bialska.

Wkrótce więcej informacji...