Polsat News nieoficjalnie: Spotkanie liderów koalicji rządzącej
W poniedziałek odbędzie się spotkanie liderów koalicji rządzącej - ustalił nieoficjalnie Polsat News. Wśród tematów prawdopodobnie pojawią się plany na najbliższe posiedzenie Sejmu i ostatnie incydenty naruszenia polskiej przestrzeni przez drony zza wschodniej granicy.

W poniedziałek o godz. 18 ma odbyć się spotkanie liderów koalicji rządzącej - ustaliła nieoficjalnie reporterka Polsat News Adamina Sajkowska. Rozmowy mają toczyć się w willi premiera przy ul. Parkowej.

 

Nie wiadomo dokładnie, czego ma dotyczyć spotkanie. Najprawdopodobniej politycy mówić będą o rozpoczynającym się we wtorek 40. posiedzeniu Sejmu. 

 

Posłowie przez kolejne cztery dni będą pracowali m.in. nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy i nad projektem nowelizacji Kodeksu wyborczego, który znosi dwukadencyjność w samorządach.

Wśród tematów, które zapewne pojawią się na poniedziałkowym spotkaniu koalicjantów będą także ostatnie incydenty naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony zza wschodniej granicy.

 

Jak nieoficjalnie ustaliła PAP, w poniedziałek odbyło się w tej sprawie spotkanie szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego i wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Polatycze. Dron spadł przy przejściu granicznym

W nocy z niedzieli na poniedziałek policja otrzymała zgłoszenie od Straży Granicznej o znalezieniu szczątków niezidentyfikowanego obiektu latającego. Nikt nie został poszkodowany. Dron, który spadł w rejonie przejścia granicznego z Białorusią pod Terespolem (woj. lubelskie) prawdopodobnie nie był uzbrojony i są na nim napisy cyrylicą - informowała w poniedziałek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Agnieszka Kępka. Na miejscu odnalezienia szczątków drona pracują służby.

 

Rzeczniczka prokuratury poinformowała, że dron spadł ok. 300 m od przejścia granicznego, w miejscowości Polatycze.

 

Z kolei w sobotę w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie) także znaleziono szczątki drona. Rzecznik prasowy resortu obrony Janusz Sejmej powiedział, że był to dron "nienoszący żadnych cech wojskowych", najprawdopodobniej dron przemytniczy.

