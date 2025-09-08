Erin Patterson została skazana na dożywocie za otrucie grzybami trzech osób i usiłowanie zabójstwa czwartej. Informację o wyroku podał w poniedziałek australijski sąd. W uzasadnieniu napisano, że 50-latka "spowodowała niewypowiedziane cierpienie własnym dzieciom, które zostały pozbawione swoich ukochanych dziadków".

Patterson zaprosiła w lipcu 2023 r. na obiad swoich teściów oraz ciotki męża, z którym była w separacji. Jako pretekst podała rodzinną naradę, kłamiąc, że wykryto u niej nowotwór i chce w związku z tym omówić sytuację z rodziną. Poczęstunek stanowiły groszek, puree ziemniaczane oraz indywidualne porcje Beef Wellington - polędwicy zapieczonej w cieście i doprawionej grzybami.

W uzasadnieniu wyroku sędzia Christopher Beale z Sądu Najwyższego stanu Wiktoria podkreślił, że "Patterson okrutnie skróciła trzy życia i naniosła trwały uszczerbek na zdrowiu (swojego męża - red.) Iana Wilkinsona, doprowadzając do zniszczenia rodzin Pattersonów i Wilkinsonów". Dodał również, że "spowodowała niewypowiedziane cierpienie własnym dzieciom, które zostały pozbawione swoich ukochanych dziadków".

50-latka otruła trzy osoby. Sąd: Dożywocie to odpowiednia kara

Oskarżona nie przyznawała się do winy, twierdząc, że otrucie gości było nieszczęśliwym wypadkiem i że musiała niechcący pomieszać grzyby kupione z uzbieranymi własnoręcznie. Sąd ustalił, że kobieta podała zatrute porcje na szarych talerzach, a sama jadła z pomarańczowego, aby samej się nie otruć.

Prokuratura i obrona zgodziły się, że dożywocie jest odpowiednią karą, jednak obrona wnioskowała o możliwość zwolnienia warunkowego po 30 latach. Prokuratorzy argumentowali, że Patterson nie powinna być nigdy objęta możliwością wcześniejszego zwolnienia, ponieważ "nie zasługuje na łaskę sądu".

Sprawa wzbudziła ogromne zainteresowanie publiczne, zarówno w Australii, jak i na całym świecie. Z tego powodu po raz pierwszy w historii Sąd Najwyższy Wiktorii zezwolił na transmisję na żywo rozprawy, podczas której ogłoszono wyrok.

