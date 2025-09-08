PN nieoficjalnie: Ukraina ostrzegała Polaków przed pojawieniem się drona

Według nieoficjalnych informacji reporterów Polsat News, ukraińskie władze ostrzegały Straż Graniczną przed dronem, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Obiekt spadł w niedzielny wieczór przy przejściu granicznym w miejscowości Polatycze.

Z informacji reportera Polsat News Michała Steli wynika dron znaleziony w niedzielę wieczorem w miejscowości Polatycze został wykryty i był monitorowany przez wojskowe systemy przed przekroczeniem granicy.

Prokuratura Okręgowa w Lublinie podczas poniedziałkowej konferencji prasowej ujawniła szczegóły wieczornego zdarzenia.

ZOBACZ: Przy przejściu granicznym spadł dron. Prokuratura o szczegółach

- 300 m od przejścia granicznego spadł dron, prawdopodobnie był nieuzbrojony, miał napis cyrylicą - informowała prok. Agnieszka Kępka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Dron przy granicy. Ekspert: "Możemy spodziewać się więcej tego typu incydentów"

Według dr Jacka Raubo, analityka portalu Defence24.pl, możemy spodziewać się więcej tego typu incydentów ze strony Białorusi i Rosji. Jak twierdzi analityk, trafiają one na podatny grunt.

- My o tym rozmawiamy, dyskutujemy, to wywołuje emocje, które strony białoruska i rosyjska mogą przechwytywać - mówił Raubo na antenie Polsat News.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Zdaniem eksperta, za bezpieczeństwo polskich granic i rejestrowanie obiektów o nieznanym pochodzeniu na równi odpowiada wiele instytucji.

- To nie tylko domena Sił Zbrojnych RP, które podejmują działania. Kluczowa jest rola choćby Dowództwa Operacyjnego, które pracuje nad bezpieczeństwem całego systemu obronnego RP - wskazał.