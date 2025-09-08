- Radosław Sikorski to ostatni człowiek w Polsce, który może zarzucać komuś, że donosił na swój kraj - powiedział w "Graffiti" Adam Bielan. - Nie było pary w polskiej historii, która zaszkodziła bardziej wizerunkowi naszego kraju niż Sikorski i Anne Applebaum - stwierdził europoseł PiS.

W zeszłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem. W "Graffiti" rozmawiano o echach tej wizyty.

Europoseł PiS Adam Bielan pytany był o sugestie, jakoby miał on blokować wstęp do Białego Domu Radosławowi Sikorskiemu czy Donaldowi Tuskowi.

- To są zarzuty absurdalne. Gdy one płyną ze strony "tuskoidów", czyli zaciekłych, zakutych łbów, jak Arłukowicz, zwolenników Tuska, którzy pójdą za nim w ogień, to jeszcze jakoś to rozumiem. Ale jak mówi to były premier, Jan Krzysztof Bielecki, to płakać się chce - skomentował Bielan.

Polityk stwierdził, że Bielecki "powinien wiedzieć, jaka jest waga relacji polsko-amerykańskich".

Adam Bielan: Tusk zarzucił Trumpowi zdradę

- Bielecki doskonale wie, że jeżeli jego polityczny druh wypowiada takie słowa, jakie wypowiedział 17 marca 2023 roku w Bytomiu, a Tusk nie powiedział o Trumpie, że ma brzydką fryzurę czy brzydko mu z ust pachnie - Tusk zarzucił Trumpowi najcięższe przestępstwo, jakie można zarzucić politykowi. On zarzucił mu zdradę - powiedział Bielan.

- Według amerykańskiej konstytucji przestępstwo zdrady karane jest karą śmierci. Tusk nie miał żadnych dowodów na to. Miał okazję wycofać się z tych słów, przeprosić za nie - stwierdził. - Tuska nie będzie w Białym Domu za prezydentury Trumpa. Tusk zdaje sobie z tego sprawę, mimo to dalej brnie - dodał.

Bielan: Sikorski powinien czasem ugryźć się w język

Adam Bielan odniósł się także do słów ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. W wymianie wpisów z Karolem Nawrockim na platformie X stwierdził on, że zapyta, dlaczego ludzie prezydenta "donosili w Waszyngtonie na premiera i demokratyczny rząd wolnej Polski, próbując blokować mu dostęp do Białego Domu".

- Nie było pary w polskiej historii, w ciągu ostatnich 30 lat, która zaszkodziła bardziej wizerunkowi naszego kraju niż Sikorski i Applebaum (Anne Applebaum, żona Sikorskiego - red.). Są setki artykułów, które ta para sprokurowała w międzynarodowej prasie, wykorzystując swoje dobre relacje towarzyskie - powiedział Bielan.

Jak stwierdził, Sikorski to "ostatni człowiek w Polsce, który może zarzucać komuś, że donosił na swój kraj".

- Pamiętam w 2008 roku i to był dla mnie wstrząs, jak wyraźnie pod wpływem środków odurzających atakował na kolacji w Tbilisi prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pan prezydent poprosił, żebym pospacerował z Radkiem Sikorskim, żeby ochłonął. Od tamtego czasu nie traktuję go do końca poważnie. Ale jest to w końcu minister spraw zagranicznych. Powinien czasem ugryźć się w język - dodał Bielan.

