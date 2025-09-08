Wiele miejscowości w Polsce swą nazwę wywodzi od dominującego profilu działalności, imienia pierwszego właściciela czy legend. I tak Kożuchów dawniej słynął z garbarstwa, a w Nowej Soli warzono sól. Niektóre jednak nazwy miejscowości zamiast etymologicznej dociekliwości budzą uśmiech lub zdziwienie. Wszak trudno pojąć, co działo się w Gapowie, Charciebałdzie czy Flakowiźnie.

Podróżowanie po Polsce pozwala poznać kultury lokalne, zabytki, historię i ludzi. Warto czasami zjechać z autostrady i cieszyć się samą podróżą, a nie tylko docieraniem do celu. Staje się to także sposobnością do poznawania małych wsi, często niezaznaczonych na mapach, które swoimi nazwami wzbudzają zdziwienie albo i śmiech. Pamiątkowe zdjęcie przy tablicy z nazwą miejscowości może po latach dostarczać milszych wspomnień niż wyprawa do ciepłych krajów. Takich wrażeń z pewnością nie dostarczy regulowanie opłaty za przejazd trasą A4 czy A1.

Miejscowości w Polsce, które dziwią Polaków

W Polsce regularnie pojawiają się zestawienia najdziwniejszych i najbardziej nietypowych nazw miejscowości. Choć nie sposób wskazać jednoznacznego zwycięzcy, wiele z tych nazw od lat budzi ciekawość. Wśród nazw, które wzbudzają największe emocje wśród turystów oraz internautów, wymienia się m.in.:

Sucha Psina (woj. opolskie)

(woj. opolskie) Zgon (woj. warmińsko-mazurskie)

(woj. warmińsko-mazurskie) Dziewki (woj. śląskie)

(woj. śląskie) Żabi Róg (woj. warmińsko-mazurskie)

(woj. warmińsko-mazurskie) Rączki (woj. świętokrzyskie)

(woj. świętokrzyskie) Niemyje-Ząbki (woj. podlaskie)

(woj. podlaskie) Krzywe Kolano (woj. kujawsko-pomorskie)

(woj. kujawsko-pomorskie) Szparki (woj. warmińsko-mazurskie)

(woj. warmińsko-mazurskie) Pupkowizna (woj. mazowieckie)

(woj. mazowieckie) Zimna Wódka (woj. opolskie)

(woj. opolskie) Pupki (woj. warmińsko-mazurskie)

(woj. warmińsko-mazurskie) Lenie Wielkie (woj. kujawsko-pomorskie)

(woj. kujawsko-pomorskie) Cyców (woj. lubelskie)

(woj. lubelskie) Męcikał (woj. pomorskie)

(woj. pomorskie) Stolec (woj. dolnośląskie)

(woj. dolnośląskie) Pisklaki (woj. Lubelskie)

(woj. Lubelskie) Swornegacie (woj. pomorskie)

(woj. pomorskie) Wielowieś (woj. śląskie)

(woj. śląskie) Zezuj (woj. warmińsko-mazurskie)

Miejscowości w Polsce, które dziwią turystów zza granicy

Dla obcokrajowców już sam język polski brzmi zabawnie. Mają do niego stosunek podobny jak Polacy do mowy Czechów. Z tego względu również nazwy miejscowości bardzo często wywołują u turystów zza granicy śmiech, zwłaszcza gdy obecne są w nich głoski "ś", "ć", "dź", "ź", "sz", "cz", które zabawnie "szeleszczą" podczas artykułowania. Są to m.in. Ciepielów, Nielisz, Gołowierzchy.

Entuzjastycznie są przyjmowane także nazwy nawiązujące do rodzimych rejonów gości odwiedzających Polskę, np. wsie Paryż, Wenecja czy Rzym w województwie kujawsko-pomorskim, wieś Włochy w województwie świętokrzyskim.

Dość ciekawych emocji dostarczają nazwy wsi, które mają inne znaczenie w obcym języku. Zwłaszcza na Dolnym Śląsku i na Śląsku można spotkać nazwy, które stanowią spolonizowane formy dawnych nazw, a jednocześnie w sąsiednich krajach mogą mieć inne znaczenie lub brzmienie. Czasami kłopotliwe, a nawet wulgarne.

