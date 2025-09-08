Białoruskie media ujawniły, jakie prezenty wręczył liderom państw biorących udział w Szanghajskiej Organizacji Współpracy Alaksandr Łukaszenka podczas swojej wizyty w Chinach. Przywódca sprezentował im... worki ziemniaków i butelki z olejem rzepakowym.

Alaksandr Łukaszenka uczestniczył w jubileuszowym 25. szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Tiancinie w Chinach. Oprócz niego na zjeździe pojawili się m.in. przywódca Chin Xi Jinping, prezydent Rosji Władimir Putin, czy premier Indii Narendra Modi.

Jeszcze przed wyjazdem białoruski lider zapowiadał, że na uroczystości weźmie ze sobą worki ziemniaków, zachwalając wyjątkową jakość produktów rolniczych pochodzących z jego kraju. Jakkolwiek kuriozalnie by to nie wyglądało, trzeba przyznać, że nie rzucał słów na wiatr.

Łukaszenka pojechał do Chin z ziemniakami. Wręczał je przywódcom

Reżimowe media poinformowały, że Łukaszenka spełnił swoją obietnicę i podczas wizyty na szczycie, wręczył uczestniczącym w nim liderom dobra białoruskich pól. Jak sprecyzowano, przywódcy otrzymali od niego ziemniaki gatunków "Pierszacwiet" i "Briz".

Te - jak tłumaczył sam przywódca - zapakowane miały być w "lniane prezentowe woreczki" i pochodzić miały "ze świeżych zbiorów z gospodarstwa prezydenta".

To jednak nie wszystko. Oprócz ziemniaków, w ręce m.in. Putina, czy Xi Jinpinga trafiły butelki z olejem rzepakowym, który państwowe media białoruskie określiły mianem "najbardziej przydatnego".

Szanghajska Organizacja Współpracy wzywa do budowy nowego porządku światowego

Szczyt SzOW odbył się w dniach 31 sierpnia-1 września i był największym od czasu założenia organizacji, promowanej przez Pekin i Moskwę jako alternatywa dla NATO. Już na ceremonii otwarcia Xi Jinping potępił "mentalność zimnowojenną" i "akty zastraszania" oraz podkreślił, że świat znajduje się w okresie "wielkiej turbulencji i transformacji".

Podczas spotkań liderzy SzOW przyjęli deklarację wzywającą do budowy bardziej sprawiedliwego, wielobiegunowego porządku światowego, jedności w walce z terroryzmem i reformy ONZ, która w tym roku obchodzi 80. rocznicę powstania.

MSZ Ukrainy uznało za wymowne, że deklaracja szczytu w Tiencinie nie zawierała żadnej wzmianki o największej od II wojny światowej agresji w Europie - wojnie w Ukrainie, podczas gdy odnosiła się do wielu innych konfliktów i aktów terroru na świecie.