Konin stara się o budowę elektrowni jądrowej. W tym celu powstała inicjatywa "Atom dla Konina", kierowana przez marszałka Wielkopolski Marka Woźniaka. Wśród członków jest też poseł Tomasz Nowak z KO. Czy szansa na budowę elektrowni jądrowej w Koninie jest realna? Ostateczną decyzję o lokalizacji rząd ma podjąć w 2027 roku.

- Uważam, że szansa jest bardzo realna - mówi Tomasz Nowak w rozmowie z Polsat News. - Trzeba patrzeć na obiektywne czynniki, które spowodują, że inwestor zdecyduje się na daną lokalizację, ale też polityk potwierdzi tę lokalizację. Konin ma bardzo duże przewagi, które są już przebadane - podkreśla poseł Nowak.

Polityk Koalicji Obywatelskiej dodaje, że badania pozwalające na wybór lokalizacji trwają od dwóch lat. - Kończymy w tej chwili wydobycie węgla, w związku z tym Polska będzie potrzebowała z tego miejsca energii elektrycznej. Jeśli jej nie dostanie z tego miejsca, to potwierdzi się scenariusz, o którym mówi prezes PSE (Polskie Sieci Elektroenergetyczne - red.), że w latach 30. będzie nam brakowało około 8-10 tys. MW mocy - przestrzega Nowak.

Poseł podkreśla, że decyzja o budowie drugiej elektrowni jądrowej w Koninie zapewni możliwość zasilenia sieci krajowej prądem z nowego zakładu przed rokiem 2040, czego - w ocenie Nowaka - nie zapewnia konkurencyjna propozycja lokalizacji elektrowni, czyli w Bełchatowie.

Elektrownia jądrowa w Koninie? "Szybciej i taniej"

- Dla mnie fundamentalne jest, że inwestycja w Koninie i szybciej, i taniej zrobiona. Ma całą infrastrukturę, również do chłodzenia reaktorów - zaznacza Tomasz Nowak.

WIDEO: Szansa na budowę elektrowni jądrowej w Koninie

Podobnego zdania jest prezes zarządu ZE PAK Andrzej Janiszowski. - Konin ma mapie energetycznej Polski funkcjonuje od ponad 70 lat. Natomiast węgiel brunatny, który go na tę mapę wprowadził, właśnie się kończy. Swego rodzaju naturalnym krokiem było poszukiwanie alternatywnego rozwiązania dla technologii, którą wykorzystywaliśmy dotychczas - zaznacza Janiszowski.

- Węgiel się skończył, musi się zacząć coś nowego. Na pewno technologia jądrowa i atom w Koninie może być odpowiedzią na ten problem - dodaje.

Walka o lokalizację inwestycji. Konin "lepszy niż dobry"

Podczas konferencji prasowej sztabu "Atom dla Konina", członek zarządu województwa wielkopolskiego Jacek Bogusławski powiedział, że Konin jest lokalizacją "lepszą niż dobrą". - Tak, pod względem miejsca, przygotowania, warunków geologicznych i przygotowania osób, które tutaj pracowały do tej pory. Jestem pewien, że druga elektrownia jądrowa, która powstanie w Polsce, będzie usadowiona właśnie w Wielkopolsce, w Koninie - zaznaczył Bogusławski w rozmowie z Polsat News.

12 listopada w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie odbędą się prezentacje i panele dyskusyjne, podczas których będzie zaprezentowany potencjał regionu w zakresie budowy elektrowni jądrowej. Marszałek Woźniak wystosował list do premiera Donalda Tuska, w którym argumentuje budowę elektrowni w Wielkopolsce.

W zaktualizowanym "programie polskiej energetyki jądrowej" Konin i Bełchatów zostały wskazane jako dwie preferowane lokalizacje dla drugiej elektrowni jądrowej. Pierwsza ma być zbudowana na Pomorzu. W przyszłym roku ma ruszyć procedura wyboru partnera technologicznego projektu, a decyzja o lokalizacji ma zapaść ostatecznie w 2027 roku.

