Prokuratura Rejonowa w Nisku wszczęła śledztwo w sprawie wypadku drogowego, w którym zginęły dwie osoby, w tym znana dziennikarka Katarzyna Stoparczyk. Wyznaczono też termin sekcji ofiar zdarzenia.

Wypadek miał miejsce w miejscowości Jeżowe, na drodze ekspresowej S-19, w rejonie Miejsca Obsługi Podróżnych. Służby ustaliły, że kierujący Skodą Octavią 29-latek Rafał S., najechał na tył Skody Scala. W wyniku wypadku zginęła pasażerka Octavii Katarzyna Stoparczyk oraz 57-letni pasażer drugiego pojazdu.

Kierowcy oraz drugi pasażer skody scala zostali przewiezieni do szpitali. Według ustaleń podanych przez prokuraturę, uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Postępowanie prowadzone jest w kierunku przestępstwa - spowodowania wypadku komunikacyjnego, którego następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu. Na wtorek zaplanowano sekcje zwłok dziennikarki i zmarłego 57-latka.

Katarzyna Stoparczyk nie żyje. Była znaną dziennikarką

Katarzyna Stoparczyk znana była głównie ze swoich projektów z udziałem dzieci. Od lat związana z radiową Trójką dziennikarka, autorka książek i reżyserka spektakli teatralnych, przygotowywała także m.in. internetowy program "Dajcie nam głos! Kasia Stoparczyk i Dzieci". Przed laty współprowadziła z Wojciechem Mannem "Duże dzieci". W Trójce prowadziła m.in. audycje "Dzieci wiedzą lepiej", "Myślidziecka 3/5/7" czy "Zagadkowa Niedziela".

W 2024 roku premierę miała jej książka "Franciszek Pieczka. Portret intymny", a w listopadzie ma się ukazać "Tym. Człowiek szczery na trzy litery". Była też autorką książek: "Zagadkowa niedziela. Dlaczego zebra nie gubi pasków?", "Politycy w piaskownicy" i "Jak mieć w życiu frajdę. Rozmowy Kasi Stoparczyk".