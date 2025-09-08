"Jesteśmy zaniepokojeni, ale potrafimy reagować". Prezydent o zagrożeniu ze strony Rosji

Karol Nawrocki złożył wizytę na Litwie, gdzie mówił, m.in. o zagrożeniu ze strony Rosji. - Jesteśmy nie tylko tym zaniepokojeni, bo znamy oczywiście ducha Federacji Rosyjskiej, ale potrafimy też na to wspólnie reagować, i tego dotyczyło także nasze spotkanie - przekazał na wspólnej konferencji z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą.

Karol Nawrocki, który przebywa z wizytą na Litwie, zaznaczył na poniedziałkowej konferencji prasowej, że ten kraj jest sprawdzonym sojusznikiem Polski w UE i NATO. Stąd - jak zauważył - jedna z jego pierwszych wizyt zagranicznych odbywa się właśnie w Wilnie, a on sam ma z prezydentem Nausedą stały kontakt. Podkreślił, że Polska i Litwa, a także cały region Morza Bałtyckiego, państwa skandynawskie i Europa Środkowo-Wschodnia budują swoją solidarność wobec zagrożenia ze strony Rosji.

Prezydent Karol Nawrocki o zagrożeniu ze strony Rosji

Prezydent zaznaczył, że to zagrożenie jest wspólnym doświadczeniem Polski i Litwy. - Jesteśmy nie tylko tym zaniepokojeni, bo znamy oczywiście ducha Federacji Rosyjskiej, ale potrafimy też na to wspólnie reagować, i tego dotyczyło także nasze spotkanie: wspólnych reakcji naszych państw w obliczu wojny hybrydowej, która toczy się tuż przy naszych granicach - przekazał.

Dodał, że rozmowy z Nausedą dotyczyły także kontynuacji współpracy wojskowej obu państw - bilateralnej i w ramach NATO oraz UE - a także kwestii gospodarczych, ekonomicznych i infrastrukturalnych.

Wilno to kolejne państwo, do którego Nawrocki udał się z wizytą, odkąd 6 sierpnia został zaprzysiężony na prezydenta RP. Wcześniej odwiedził USA, a także Watykan i Włochy.

Litwa i Polska z deklaracją zacieśnienia współpracy

Z kolei prezydent Litwy Gitanas Nauseda podczas swojego wystąpienia szczególny nacisk kładł właśnie na kwestię gospodarki. - Bardzo ważna jest dla nas dwustronna współpraca gospodarcza - wyjaśnił.

- Polska jest największym partnerem handlowym Litwy. Obrót handlowy sięga prawie 10 miliardów euro rocznie. Chcemy rozwijać wspólne projekty w dziedzinie obronności, zaawansowanych technologii, energetyki i transportu - podkreślił prezydent Nauseda na konferencji prasowej.

Litewski lider przekazał, że jego kraj osiągnął całkowitą niezależność od rosyjskich zasobów energetycznych. Zaznaczył przy tym, że na Litwie zawsze mile widziane są inwestycje polskiego Orlenu.

Jak dodał Nauseda, podczas spotkania prezydenci poruszyli kwestie zwiększenia wydatków na obronność do 5 proc. PKB. Rozmawiali przy tym o wojnie Rosji z Ukrainą i wsparciu Kijowa w dążeniach na rzecz akcesji do Unii Europejskiej.

Karol Nawrocki na Litwie. Program wizyty

W poniedziałek po południu prezydenci odwiedzą wileńską Ostrą Bramę, a następnie Nawrocki odwiedzi dwie historyczne nekropolie w stolicy Litwy. Pierwsza to cmentarz na Antokolu, gdzie złoży kwiaty przy Memoriale Poległych za Niepodległość Litwy, upamiętniającym m.in. ofiary starć z radzieckimi żołnierzami w styczniu 1991 roku, a także przy kwaterze polskich żołnierzy zlokalizowanej na tym cmentarzu.

Nawrocki odwiedzi też cmentarz na Rossie, gdzie znajdują się groby wielu postaci ważnych dla polskiej historii. Złoży wieńce przy Mauzoleum Matki i Serca Syna, gdzie pochowana jest matka Józefa Piłsudskiego Maria Piłsudska oraz jego serce, a także w Kaplicy Powstańców Styczniowych, gdzie pochowani są m.in. Konstanty Kalinowski i Zygmunt Sierakowski.

Prezydent spotka się też z przewodniczącym litewskiego Sejmu Sauliusem Skvernelisem, a także przedstawicielami polskiej mniejszości na Litwie na uroczystości w ambasadzie RP.

Jak poinformował Przydacz, w planach jest także spotkanie z desygnowaną na premier Litwy Ingą Ruginiene, która otrzymała zadanie sformowania gabinetu po tym, jak dotychczasowy szef rządu Gintautas Paluckas w wyniku podejrzeń o korupcję podał się w lipcu do dymisji.

Wieczorem Nawrocki uda się do Helsinek, gdzie we wtorek zaplanowane jest m.in. jego spotkanie z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem.