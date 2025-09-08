- Jesteśmy w stałym kontakcie - powiedział podpułkownik Jacek Goryszewski, potwierdzając, że faktycznie dochodzi do wymiany informacji Ukrainy z Polską. Jak dodał, proces ten przebiega na tyle pomyślnie, że "lepiej być nie może". Wcześniej Polsat News ustaliło, że nasze służby zostały ostrzeżone przed pojawieniem się drona, który w niedzielę naruszył polską przestrzeń powietrzną.

- Z Moskwy nie przychodzi list ani telegram, że 'najbliższej nocy zaatakujemy zachodnią flankę Ukrainy, w związku z tym musicie liczyć się z tym, że do was coś wleci, czuwajcie' - mówił rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej Janusz Sajny na poniedziałkowej konferencji prasowej. Wskazał on, że działania służb to obecnie "kwestia improwizowania i przewidywania różnego rodzaju wydarzeń".





Tym samym odniósł się on do incydentu, do którego doszło w niedzielny wieczór w miejscowości Polatycze w województwie lubelskim. Wówczas znaleziono tam drona. Informacje, do których dotarł Polsat News, wskazują na to, że był on monitorowany przez wojskowe systemy przed przekroczeniem granicy.

Szczegóły dotyczące tego zdarzenia ujawniła Prokuratura Okręgowa w Lublinie podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, wskazując, że dron był nieuzbrojony i "miał napis cyrylicą".

Dalsze szczegóły sprawy zostały ujawnione podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, w której wzięli udział Karolina Gałecka (rzecznik MSWiA), Janusz Sajny (rzecznik prasowy MON) oraz podpułkownik Jacek Goryszewski (rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych).

Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wskazał, że dochodzi do wymiany informacji Ukrainy z Polską. - Lepiej niż jest teraz, to chyba być nie może, bo ta wymiana informacji jest na bieżąco, jesteśmy w stałym kontakcie - powiedział podpułkownik Goryszewski w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej.

Jak wskazał przedstawiciel RSZ, "miniony tydzień był bardzo intensywny czas dla naszej obrony powietrznej". - Federacja Rosyjska przeprowadziła ataki na teren Ukrainy. Wiemy, że ponad 2000 dronów zostało wystrzelonych. Tylko w nocy z 6 na 7 września to tylko 800 takich dronów. Każdorazowo, gdy otrzymywane są informacje wywiadowcze, nasze systemy są podnoszone w stan najwyższej gotowości - mówił.

Drony w polskiej przestrzeni powietrznej. "Spływają różne sygnały"

Dodał on, że, wszystkie działania nakierowane są przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa obywateli. Jak wskazał, do służb "spływają różne sygnały" dotyczące obiektów dronowych. - Żaden nie jest bagatelizowany - zapewnił Goryszewski, dodając, że głównym celem nie jest jednak zwalczanie jak największej liczby tego typu obiektów.

Goryszewski wskazał również, że służby nie mają informacji, aby w Polsce znajdowały się inne drony, które mogłyby zostać jeszcze znalezione. - Jeżeli by tak było, dowódca operacyjny już dawno uruchomiłby naziemny zespół poszukiwania ratowniczego - zapewnił.

Głos w tej sprawie zajęła także rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, która wskazała, że za naszą wschodnią granica trwa pełnoskalowy konflikt. - Takie sytuacje, kiedy obiekty naruszają naszą przestrzeń powietrzną, mogą i będą się zdarzać - stwierdziła.

Dron spadł na polskie ziemie. Wcześniej Polska otrzymała ostrzeżenie

Nadal trwają ustalenia mające na celu określić, jaki rodzaj drona spadł w niedzielę na polskie ziemie. Choć rzecznik MON stwierdził, że "na tym etapie nie chciałby mówić, jaki to był aparat latający", najnowsze informacje wskazują na to, że był to obiekt nieuzbrojony.

Jak dodał Sajny, prokuratura z Żandarmerią zajmuje się badaniem miejsca zdarzenia.