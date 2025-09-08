Grupa 12 nastolatków została publicznie napiętnowana w Korei Północnej za "romantyczną aktywność, która narusza normy socjalistyczne". Chodziło o pomalowanie paznokci - wskazuje źródło serwisu Daily NK i dodaje, że świadkowie incydentu mieli wątpliwości czy kara była adekwatna.

Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca, podczas sesji ideologicznej w Pałacu Młodzieży w dzielnicy Mangyongdae w stołecznym Pjongjangu. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie w wieku 11-17 lat, którzy uczęszczają na zajęcia edukacyjne w tej placówce. Obecni byli również ich nauczyciele.

Według informatora południowokoreańskiego serwisu Daily NK, spotkanie zorganizowano po doniesieniach o grupie chłopców, którzy pomalowali paznokcie uczennicom z kilku szkół w Pjongjangu. Urzędnicy miejscy odpowiedzialni za edukację ocenili takie zachowanie jako "romantyczną aktywność, która narusza normy socjalistyczne".

"Należy uznać za poważny problem fakt, że takie zachowanie miało miejsce w Pałacu Młodzieży Mangyongdae, który jest powszechnie znany jako światowy wzór radosnych zajęć. Takie zachowanie stanowi dewiację ideologiczną" - stwierdził według relacji świadka jeden z urzędników podczas sesji.

Kara dla dzieci w Korei Północnej. Kłopoty też dla rodziców

Następnie na scenę wprowadzono dwunastu uczniów, którzy mieli malować paznokcie. Zostali publicznie potępienie przez nauczycieli oraz innych uczniów. Dokonali również samokrytyki i "wyrazili skruchę".

Napiętnowani uczniowie zostali pozbawieni możliwości uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych. Według informatora Daily NK, incydent sprawił, że od ukaranych dzieci odwrócili się ich rówieśnicy, a od ich rodziców sąsiedzi.

Mimo takich publicznych gestów, źródło twierdzi też, ze część osób zgromadzonych na sesji ideologicznej uważało karę za przesadną. Szczególnie, że chłopcy malowali paznokcie na kolor jasnoróżowy. W Korei funkcjonuje zwyczaj farbowania paznokci płatkami balsamowca.