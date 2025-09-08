Dron, który w niedzielę wieczorem spadł na terytorium Polski, rozbił się 300 metrów o przejścia granicznego. Najbliższe zabudowania mieszkalna położone są 500 metrów od miejsca zdarzenia. - Ten upadek był bezpieczny na tyle, na ile mógł - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Agnieszka Kępka.

Prokurator wyjaśniła na konferencji prasowej, że obiekt jako pierwsi odkryli funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zostali już przesłuchani w charakterze świadków. Dopiero później zgłosiła się inna osoba, twierdząca, że słyszała dźwięk nadlatującego drona. Na razie jednak nie wiadomo, o której godzinie bezzałogowiec wszedł w przestrzeń powietrzną Polski, z którego kierunku nadleciał, ani czy został zarejestrowany przez radary wojskowe.

Upadek drona przy granicy w Terespolu. Kilkaset odłamów

Śledczy zabezpieczyli monitoring, ale na ten moment nie chcą udzielić szczegółowych informacji w tej sprawie. Na miejscu nadal prowadzone są oględziny, które mają zakończyć się jeszcze w poniedziałek. Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie, zabezpieczono kilkaset odłamków maszyny.

- Na ten moment zostało zabezpieczonych 12 głównych części drona i kilkaset drobnych, dodatkowych części na terenie właściwie całego pola - przekazała w rozmowie z dziennikarzami. Elementy te w większości wykonane zostały ze styropianu.

Z uwagi na materiały składowe wiadomo obecnie, że dron nie był uzbrojony. W miejscu jego upadku widoczne jest jedynie wgłębienie, które - jak usłyszeli reporterzy - pozwala precyzyjnie wyznaczyć miejsce rozbicia maszyny. Po jej kontakcie z ziemią nie doszło do wybuchu, ale zapalić miało się paliwo.

Prokuratura potwierdza: Na dronie był napis cyrylicą

- Będziemy te części poddawać oględzinom. Zostaną przekazane do biegłych, żeby ocenić, jaki to jest dron i gdzie został wyprodukowany - wyjaśniła prok. Kępka. Nie wiadomo, czy bezzałogowiec służył celom przemytniczym czy wojskowym.

Rzeczniczka prokuratury potwierdziła, że na dronie są napisy. - Tak, rzeczywiście na poszczególnych elementach znajdują się napisy cyrylicą, z tym że są też elementy, na których znajdują się cyfry - dodała. Tłumaczyła jednak, że zanim szczątki obiektu zostaną zabezpieczone i poddane wnikliwej analizie, wszystkie muszą zostać zwymiarowane na miejscu zdarzenia.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie w wydziale do spraw wojskowych przy współpracy z Żandarmerią Wojskową. Po zakończeniu etapu oględzin planowana jest kolejna konferencja prasowa.