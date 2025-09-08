Deszcz, grad i silny wiatr. Alerty dla kilku województw

Polska
Deszcz, grad i silny wiatr. Alerty dla kilku województw
Wikimedia Commons
Prognoza pogody na poniedziałek, 8 września

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla południowych regionów Polski. Spodziewane są intensywne opady deszczu oraz porywisty wiatr. Lokalnie przewiduje się także grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacowane jest na 90 proc.

Ostrzeżenia I stopnia przed burzami obowiązują na obszarze województwa opolskiego oraz w części woj. wielkopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, śląskiego, dolnośląskiego oraz łódzkiego.

 

ZOBACZ: Gęsta mgła i burze z gradem. IMGW wydał ostrzeżenia

 

Spodziewane są tam burze, którym towarzyszyć będą silne opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h, lokalnie możliwy jest też grad. Alerty będą obowiązywać w poniedziałek od godz. 14 do 22, a prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

Prognoza pogody. IMGW wydał ostrzeżenia

W części województwa małopolskiego IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed burzami. Prognozowane są tam burze z silnymi opadami deszczu do 55 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie możliwy jest też grad.

 

Instytut podaje, że alerty obowiązują w poniedziałek od godz. 6 do 23. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska to 90 proc.

 

ZOBACZ: Prognoza pogody na poniedziałek. Będzie niebezpiecznie, IMGW ostrzega

 

Dla powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego w woj. małopolskim ogłoszono także alert RCB. W komunikacie poinformowano, że 8 września "prognozowane są intensywne opady deszczu i burze oraz możliwe podtopienia". Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje do mieszkańców aby nie zbliżali się do wezbranych rzek i słuchali poleceń służb.

"Możliwe podtopienia". Prognoza pogody IMGW

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

 

ZOBACZ: Rosjanie sabotują europejski transport powietrzny. Alarmujący raport

 

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia

 

 

 

 

 

 

WIDEO: "Radek, a nie Radosław". Marcin Mastalerek uderza w szefa MSZ
bp / polsatnews.pl
Czytaj więcej
DESZCZIMGWPOLSKAPROGNOZA POGODYWIATR

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 