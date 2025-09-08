Brytyjski wojskowy ostrzega kraje bałtyckie. Wskazał przesmyk suwalski

Świat
Brytyjski wojskowy ostrzega kraje bałtyckie. Wskazał przesmyk suwalski
Polsat News, Kreml
Władimir Putin

Władimir Putin przygotowuje się do próby zajęcia przesmyku suwalskiego, by odciąć kraje bałtyckie od reszty NATO - ocenia były oficer brytyjskiego wywiadu wojskowego. Ekspert wskazuje na sygnały ostrzegawcze, np. zwiększoną obecność wojsk rosyjskich w Królewcu i ćwiczenia wojskowe.

Analiza sygnałów ostrzegawczych wskazuje, że Władimir Putin przygotowuje się do próby zajęcia przesmyku suwalskiego - ocenia były wysoki rangą oficer brytyjskiego wywiadu wojskowego Philip Ingram.

 

Ekspert, którego wnioski opisano na stronie "The Sun" twierdzi, że celem Kremla jest odcięcie krajów bałtyckich od reszty NATO. 

 

- Obserwujemy zwiększoną obecność wojsk rosyjskich w Królewcu i na Białorusi, widzimy nagłe ćwiczenia wojskowe i niezwykłe ruchy wojsk - powiedział Ingram. 

 

ZOBACZ: Trump zapowiedział rozmowę z Putinem. W tle nowe spotkanie z europejskimi liderami

 

- Mamy do czynienia z wojną hybrydową, obejmującą zakłócanie sygnału GPS, sabotaż kabli podmorskich i małe zielone ludziki, podsycające niepokoje wśród rosyjskojęzycznych mniejszości - opisywał.

Przesmyk suwalski. Ekspert wskazuje na cel Putina

Ingram wskazał na wzmożoną aktywność moskiewskich kampanii propagandowych przeciwko krajom bałtyckim - zauważa ukraińska agencja Unian.

 

Według eksperta wszystkie wspomniane czynniki trzeba traktować jako poważny sygnał ostrzegawczy.

 

ZOBACZ: Głośne nagranie rozmowy Putina z Xi zniknęło z sieci. "Zażądano usunięcia"

 

Przesmyk Suwalski to słabo zaludniony, 100-kilometrowy odcinek zalesionego płaskiego terenu łączący Polskę i Litwę, graniczący z sojusznikiem Kremla - Białorusią i rosyjską eksklawą - obwodem królewieckim.

 

Jest uważany za jeden z najbardziej wrażliwych punktów NATO, pełniący funkcję kluczowego korytarza lądowego łączącego państwa bałtyckie z resztą sojuszu.

WIDEO: Powitanie Alaksandra Łukaszenki w Chinach
Anna Nicz / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ROSJAŚWIATUKRAINAWŁADIMIR PUTINWOJNA W UKRAINIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 